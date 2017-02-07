美外交军事姿态趋务实 中国学者表欢迎

（联合早报网讯）继美国防长马蒂斯说没必要在南中国海进行军事调动之后，有消息指美国国务卿蒂勒森淡化此前的“封锁南中国海论”，改称美国须在“事故发生时”有能力阻止中国在南中国海的行为构成威胁。受访中国学者表示，美国外交和军事要员走马上任后，表态更趋理性务实，是值得欢迎的新进展。

美国总统特朗普在竞选期间和上个月就职前，多次发表暗示中美关系可能走向冲突的言论，例如批评中国对南中国海岛礁进行军事化，称要增加美国军舰数量等，使中美关系增添不确定性。在此背景之下，马蒂斯、蒂勒森最近释放出姿态软化和回归美国防务、外交主流政策的信号，可说是给了北京一小颗定心丸。

在澳大利亚进行访问的中国外交部长王毅今天对记者说，中国和美国不会发生冲突，因为这将导致两败俱伤，而这是两国都不能接受的结果。

蒂勒森上月11日在美国参议院外交委员会听证会上现场直播的口头回答中说，中国必须停止在南中国海进行岛礁建设，中国也不能出入这些岛礁，此番言论获媒体广泛报道。一些国际关系专家担心，美国如果真的封锁岛礁阻止中国进入，就几乎等同于向中国宣战。

不过根据一份日前在网上流传、看似蒂勒森于同个听证会的书面回答，他的立场变得较温和，没有那么绝对。美国参议院外交委员会发言人今天向《日本时报》证实文件属实。

根据文件，蒂勒森在书面答复中不再提中国须停止岛礁建设。他说：“一旦事故发生时，美国及其盟友、伙伴必须能够阻止中国通过进入及使用其人工岛，对美国或其盟友、伙伴构成威胁。”

这意味蒂勒森可能通过书面回答，澄清之前的口头说法，表明他不认为美国应该任何时候都阻止中国出入南中国海岛礁，只是要确保美国在事故发生时有能力这么做。新的表态较接近美国一贯、主流的外交政策。

另一方面，美国新任防长也释放出稍稍让中国安心的信号。马蒂斯上周访问日本时表示，美国目前没必要展开大规模军事部署，以抑制中国在南中国海扩张势力的行动。

中国观察家认为，蒂勒森和马蒂斯的最新表态比特朗普此前的表态更为理性、实事求是。

中国国际关系学会理事高志凯接受《联合早报》访问时说：“美国政府官员最近就南（中国）海问题的表态，显示出更大程度的现实主义，这是值得欢迎的。”

有分析指，特朗普可能是要通过故意摆出立场强硬、底线不可预测的姿态，以便在与中国正式交涉前来个下马威，换取某种谈判优势。不过中美学者认为，这个策略很危险。

高志凯指出，中美是世界最大的两个经济体，也是核武大国，如果动辄以武力相威胁，谁也赢不了决斗，只会两败俱伤。更好的做法是以和为贵，好好谈判。

他说：“所谓一国能在南（中国）海单方面获胜而对方没有办法抵抗的说法，完全是无稽之谈。客观地说，在南（中国）海领域，中国的军事优势远远超越美国。”

美国国内也有舆论对特朗普对华政策的不确定性表示担忧。

美国一群中国专家小组周日向白宫提交报告，警告特朗普行事风格的不确定性与中国国家主席习近平的强硬治理碰撞，可能使美中关系岌岌可危。

报告指，中美如果无法在贸易、台湾和南中国海等课题上取得妥协，两国将迅速陷入经济甚至军事摩擦。

专家小组主席、美国亚洲协会美中关系中心主任夏伟（Orville Schell）接受英国《卫报》访问时说：“现在的情况非常危险，因为特朗普太过难以预测。”