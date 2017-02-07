去年中国新出生人口1867万 45%来自二孩家庭

（联合早报网讯）中国国家卫生计生委副主任崔丽今天（7日）在国务院政策例行吹风会上介绍，2016年中国新出生人口1867万，比2015年增长11%。新出生人口中，有45%来自两孩家庭。

新华社报道称，全面两孩政策落地受到中国社会各界普遍欢迎。崔丽说，2016年，国家卫生计生委按照中央统一部署推动实施两孩政策。有29个省份修订了地方人口与计划生育条例，制定了一些有利于全面两孩落实的政策，比如妇女享受产假，对已经实施计划生育的家庭奖励政策继续保留，特别是对失独、伤残家庭给予经济上的政策补偿，给母婴在公共场所提供一些适合的条件和环境。

为保障孕产妇和新生儿安全，国家卫生计生委推动儿科建设，推动医疗机构调整医院内部产床数额，提供更好的医疗服务。崔丽介绍，尽管高龄高危孕产妇总量增加，但孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率都在下降，广大医务人员保证了民众特别是孕产妇、婴儿的健康和安全。

崔丽说，下一步，希望政府、社会、个人共同努力，妥善解决托幼问题，还有两孩政策后的妇女就业问题，以及孩子们未来的教育等相关问题。希望在税收、社保等相关方面研究出台一些实实在在的政策，让那些想生两孩的群体能够实现他们幸福的家庭梦。