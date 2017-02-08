王毅：加快RCEP谈判 迈向亚太自贸区

（联合早报网讯）中国外交部长王毅7日在堪培拉与澳大利亚外长毕晓普举行第四轮中澳外交与战略对话后共同会见记者。王毅在回答记者有关如何看待TPP与亚太区域合作关系的问题时表示，一条路走不通，还有别的路可走。希望与有关方共同努力加快RCEP谈判进程，争取尽早达成协议。

中新社报道，王毅表示，中方对一切有助于促进地区经济一体化、有利于维护全球自由贸易体制的区域安排都持积极和开放态度。亚太地区目前存在各种区域或次区域合作机制，有的呈现出越来越强盛生命力，有的则遭遇挫折，比如TPP。实践告诉我们，任何一个区域合作都应更多考虑经济发展本身的需求，而非人为注入政治因素；都应充分照顾各方舒适度，适应各国不同发展水平，而非仅由一家或几家制定标准，让其他国家接受；都应秉持开放包容，而非搞所谓的“小圈子”。

王毅指出，无论是区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，还是TTP，或者其他区域安排，都是通往实现更大范围的亚太自贸区的可能途径。一条路走不通，还有别的路可走。RCEP由东盟主导，成员包括东盟10国和6个对话伙伴国。中方希望与包括澳方在内的有关方共同努力，加快RCEP谈判进程，争取尽早达成协议，为实现建设亚太自贸区这一更大的共同目标作出贡献。