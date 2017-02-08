王毅就南中国海问题建议美方：重温一下二战历史

（联合早报网讯）中国外交部长王毅7日就南中国海问题回答记者提问时表示，想给美国朋友一个建议：重温一下二战历史。他还说，在南海问题已重回直接当事方通过谈判协商解决正确轨道的情况下，域外国家应该做的是，积极支持地区国家维护南海和平稳定的努力，而不是相反。

中新社报道，王毅7日在堪培拉与澳大利亚外长毕晓普举行第四轮中澳外交与战略对话后共同会见记者。澳大利亚记者询问中美是否会在南中国海发生军事冲突、中方有何信息希望传递给美方。



王毅表示，只想给美国朋友一个建议：重温一下二战历史。从人类历史长河看，二战结束到现在并不算太久远。作为二战的胜利成果，《开罗宣言》和《波茨坦公告》明确规定，日本必须将所窃取的中国领土归还中国，这其中就包括南沙群岛。1946年，当时的中国政府是在美国方面的协助下公开依法收复被日本侵占的南沙群岛，恢复行使主权。后来中国周边一些国家以非法形式占据部分南沙岛礁，这才产生所谓南海争议。对此，中方始终坚持通过直接当事方对话协商，依据历史事实和国际法加以和平解决。这一立场今后也不会改变。

王毅表示，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势正趋于平稳，中国和菲律宾也已建立南海问题双边磋商机制。中国与东盟国家正在加快推进“南海行为准则”磋商，打造中国和东盟各方都认同的地区规则，管控南海局势，维护地区稳定。

王毅说，在南海问题已重回直接当事方通过谈判协商解决正确轨道的情况下，域外国家应该做的是，积极支持地区国家维护南海和平稳定的努力，而不是相反。从这一角度讲，中方重视美国新任防长马蒂斯近日强调应通过外交努力解决南海争议的表态，这不仅是中国和东盟国家的既定立场，也应是域外国家的正确选择。