中国问题专家：美抛弃“一中”政策极其危险

（联合早报网讯）由美国亚洲协会和加利福尼亚大学圣迭戈分校召集的一个中国问题专家小组在星期二（2月7日）发表报告说，特朗普新政府不应该抛弃美国长期坚持的"一个中国"的政策，并且形容这样做"极其危险"。

BBC中文网报道，起草这份报告的专家小组包含了分别在美国民主党和共和党前政府中任职的高级官员，其中有两名奥巴马政府的亚洲事务高级主管：在奥巴马第一个总统任期中担任国务院东亚事务最高级别官员的坎贝尔（Kurt Campbell）和前白宫亚洲事务高级助理梅代罗斯（Evan Medeiros）。

特朗普曾在就职前质疑华盛顿的"一个中国"政策，认为此事可以同中国方面商谈。但是这个中国问题专家小组提供的报告说，特朗普的这一立场可能会破坏亚太地区的稳定，而且让台湾处于更为脆弱的地位。报告说，美中关系正处在一个"危险的十字路口"，两国可能会发生"碰撞"。

特朗普曾表示，美国可以就"一个中国"的政策向中国施压，迫使中国在贸易问题上对美国让步。中国对特朗普的这一谈话表示愤怒。

美国的专家小组报告说，美国新政府应该从过去汲取教训，单方面放弃美国长期坚持的"一个中国"政策是"极其危险的"。

报告还形容，"一个中国"的政策是四十年来作为美国同中国关系基础的一项谅解。

报告同时指出，北京在亚洲的政策变得更为强硬。当中国侵犯美国利益时，美国应该表现出坚定的立场。

报告在谈到南中国海问题时说，美国应该支持有关各方通过外交途径解决领土争端，同时积极采取海上和空中行动，以便表明，如果中国对美国及其盟友使用武力，美国将坚决回应。