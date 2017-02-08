黑帮入党是因与大陆打交道？蓝翻绿营历史反击

（联合早报网讯）国民党日前传出黑帮申请入党风波，引发“人头党员”争议，民进党立委黄伟哲指，这是国民党长期和中国大陆打交道的后遗症。国民党文传会副主委唐德明发文反击“脑袋有洞，无药可医”，并翻出黑帮入民进党的新闻反问黄伟哲，那黑帮入民进党是与地狱里的魔鬼打交道的后遗症吗？

台湾中时电子报报道，国民党党主席选举，人头党员与黑道申请入党传闻不断，其中还包括犯下夜店杀警案主嫌万少丞。对此，黄伟哲接受台湾《联合报》访问时表示，这是国民党长期与中国大陆打交道的后遗症，黄伟哲担忧中国大陆可能利用黑帮管道渗入台湾政治。

唐德明在脸书反呛“脑袋有洞，无药可医”，并认为只要是中华民国公民，都具有政治权力，有自由申请加入任何政党。因此，每一个政党都可能面临黑道入党的问题。唐德明也翻出民进党的黑道入党历史。唐德明写到，2013年4月18日媒体报道，郭正亮：黑道抢入民进党。为了2014年七合一大选，而且不只天道盟，每人500元（新台币）入党答谢费。

2013年4月26日媒体报道，阻黑道入党民进党退463件。包括天道盟太阳会成员，介绍人就是柯建铭，整包入党申请书由新竹寄到基隆。另一则报道为2014年5月26日，民进党北市主委当选人 被指有“黑底”黄承国︰难道不能有自新机会？

唐德明问黄伟哲，如果黑帮入国民党是与大陆打交道的后遗症。那黑帮入民进党，是与地狱里的魔鬼打交道的后遗症吗？