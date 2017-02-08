网友抨击“八千湘女上天山”历史 环时：有些年轻人读不懂历史

（联合早报网讯）实名认证为“@黄青蕉”的微博账号日前在表达反对开放代孕的主张时，抨击“八千湘女上天山”那段历史，描述年轻湘女“被强行嫁给毫无感情基础、大她们几十岁的老男人，为他们传宗接代，自己的梦想和才华被当成垃圾一样丢弃”。这条微博在网络引起争议。中国官媒《环球时报》8日发表评论文章驳斥称，有些年轻人已经“读不懂”历史。中国的历史教育出现严重断裂，价值观出现了断裂，有相当一部分后代人不能理解先辈牺牲的伟大。

文章指出，“八千湘女上天山”是一段大历史，湘女们无论当时还是后来回顾，都是有那种历史感的，而且从各种报道看，大多数人的主流情绪不是抱怨和后悔，而是为自己参与了那段历史而感到骄傲。尽管一些年轻人对此表示怀疑，但那的确是她们真实的集体感受。再伟大的历史，也会有不如意、甚至某些悲伤的细节。八千湘女中，肯定也会有令人唏嘘的个人故事。但她们是有尊严的，那种尊严如果用今天城市小资中流行的卿卿我我的尺度是很难衡量的。

文章也说，当然不能说讲述大历史中的某些悲伤细节，就肯定是亵渎。但近年来，互联网上的确出现一种历史虚无主义的流行格式，就是通过讲述革命历史当中的某些细节，在今天更重视个人权利的语境下，突出它们的“不人道”，进而鞭挞整个大历史。更有甚者，那些细节有些还是编造或者夸张出来的，经不起推敲。

文章认为，“@黄青蕉”发那条微博，未必就有对那段大历史很深的恶意，她本意好像是要谈论女权。只是互联网上那样的恶意宣泄前几年的确很多，在网络世界上引发了相应的警惕。很多网友对那条微博感到愤慨，也不能说是神经质。

文章指，令人难以理解的是，受历史虚无主义影响的很多是小青年，他们享受了历史的成果，却对历史形成否定的态度。有些年轻人已经“读不懂”历史。中国的历史教育出现严重断裂，价值观出现了断裂，以至于有相当一部分后代人不能理解先辈牺牲的伟大。他们觉得自己站在道德高地上，是人文觉醒的2.0版，他们俯瞰历史，悲天悯人。

文章称，一些“真历史”的编撰者有很强的政治目的，但这可能不是历史虚无主义的普遍性动力。其中有些人就是因为与先辈相比有了回望的权力，就认为自己也可以随意否定先辈们参与创造的历史。这不能不说是浅薄的表现。

文章最后强调，中国的革命史和新中国的建设史总体上是一部上升曲。它无疑是复杂的，但它值得最严肃的尊敬。斜吊着眼睛、咧着嘴角看共和国的历史，或者是一种心理不健康的猥琐，或者是人云亦云的自以为是。