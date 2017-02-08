被骂孙代表 谢长廷隔海批国民党不厚道

（联合早报网讯）国民党6日举行记者会指出，美国防部长马蒂斯访日时重申钓鱼岛适用美日安保条约，等于承认钓鱼岛属于日本领土，而台湾政府蔡英文和谢长廷却未抗议，形同默认，以“儿皇帝”、“孙代表”、“儿孙满堂”、“软骨症”等字眼批评蔡英文及驻日代表谢长廷。谢长廷7日在脸书发文反击，质疑国民党查证草率，用不堪的文字羞辱人。

台湾联合报报道，谢长廷解释，美国对钓鱼岛的主权保持中立立场，始终一贯，从未主张主权属于日本，不能任意以什么“潜逻辑”把美国没讲的话硬塞给美国，再硬要抗议美日侵犯主权。台湾政府也从来不曾针对此点向美国或日本抗议。不是民进党执政才如此，国民党执政时代亦然。

谢长廷举出，2014年4月，美国总统奥巴马访日前，曾公开说钓鱼岛适用美日安保条约，当时台外交部也未声明抗议，仅部长在立法院外交国防委员会受访时表达“主权属于中华民国的立场不会改变”，与外交部前天的发言，没有不同。

谢长廷表示，遍查档案资料，没有国民党文传会所说2014年4月马英九针对钓鱼岛适用美日安保的声明或抗议资料，驻日代表处的档案也没有任何抗议纪录。谢长廷强调，外交抗议所据事实应严谨。历任政府对美国在钓鱼岛主权中立的态度都有基本认识，对美日安保与台湾国安的微妙影响也了然于胸，所以对此议题都仅以谈话或声明表达自己立场的方式回应，实际上也是考量台湾安全的长远利益。

他说，以国民党文传会的标准，历来的总统、部长、代表都没有抗议，岂不都成儿总统、子部长、孙代表？用“儿孙满堂”这种刻薄话，讽刺了别人，却也糟踏自己，对他人不公平，对自己同志更不厚道。