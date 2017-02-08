传真社：港新空管系统未及时发警告 上月至少6宗飞行间距不足事故

（联合早报网讯）香港民航处新空管系统再被指出现问题。传真社引述民航处消息人士确认，因新空管系统未能及时发出“预测冲突警告” 及“冲突警告”，今年1月发生至少6宗“航机飞行间距不足”安全事故，其中5宗涉事航机未能维持平面距离至少5里及垂直距离至少1000尺，违反国际民航组织标准。

香港明报网报道，消息人士指，前线空管人员在几宗事故中，都是在接近冲突警告发出时才作出反应及指示，是“太迟”，因当时航机的飞行间距已不符安全标准，情况严重。

传真社引述资深前线空管人员表示，过去使用旧空管AT1系统时，一年最多发生8至10宗“飞行间距不足”安全事故，而每次发生事故，民航处都会撰写安全报告，甚至进行独立调查，形容“一个月出现6宗飞行间距不足是太多，频密程度是历来罕有，有违安全至上的大原则，当局绝对不应接受”。

传真社另引述前线空管人员称，民航处管理层在6宗安全事故发生后，怪责前线人员没有善用新系统功能、没有留意航机飞行速度变化及追赶情况等，并称每次出现“预测冲突警告”时，第一反应是判断是否误鸣，情况有如“狼来了”。

香港民航处本月1日曾发新闻稿指，新航管系统在1月19至29日期间，连续11日每日处理超过2000架次航机，是空管人员和新航管系统在服务需求持续高企下仍然表现优异的最佳证明，会继续密切监察新航管系统表现，加快系统优化和微调工作。

不过该新闻稿未提及期间发生“飞行间距不足”安全事故。

另外，香港运输及房屋局长张炳良昨日到访民航处总部，了解新航空交通管理系统运作情况。张炳良指，在航空交通量大增情况下，民航处仍然保持航空交通安全和畅顺有序，证明空管人员和新航管系统表现良好。

而该处专家小组表示，已审视新航管系统磨合期出现的不畅顺情况，“同意系统运作和航空安全均没有受影响”。专家小组本月召开第三次会议，料于3至4月提交中期报告。