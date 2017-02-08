中国国务院批复设立重庆江津综合保税区

（联合早报网讯）据重庆市江津区委宣传部消息，中国国务院批复重庆市人民政府、海关总署请示，同意设立重庆江津综合保税区，规划面积为2.21平方公里。

中新网报道，重庆江津综合保税区位于江津珞璜工业园，紧邻年吞吐量2000万吨的珞璜长江枢纽港和年货运量1500万吨的珞璜铁路综合物流枢纽，具有水公铁多式联运优势。该综保区与江津区兰家沱港、玖龙港，渝黔铁路、重庆铁路枢纽东环线、绕城高速等联动形成强大的集疏运能力，可达到周边地区经江津周转的进出口货物占比近50%，与团结村铁路枢纽、两路寸滩保税港区、西永综合保税区优势互补，成为串联“一带一路”与长江经济带的重要口岸、渝昆泛亚铁路大通道重要节点、中欧国际铁路大通道新起点。

中共重庆市江津区委宣传部负责人称，此前，江津区按照海关总署边申报、边建设、边招商的要求，综保区道路、围网等工程建设进展顺利，并已有13家企业签约入驻。综保区获批后，江津将高起点、高标准、高效率开展规划建设工作，全力招商引资，加快争取设立海关及检验检疫机构，确保综保区今年年底实现封关运行并通过海关总署及有关部门的验收。

中共重庆市江津区委宣传部负责人说，“今后，江津综保区将充分发挥区位优势和政策优势，重点发展保税加工、保税物流和保税服务，积极拓展国际中转、国际分拨配送、国际采购等项目，推动外贸大发展，力争打造与世界接轨、全国一流的综合保税区。”