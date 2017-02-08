广西投促局：穿山甲公子确为李加和

（联合早报网讯）近日，微博账号为“Ah_cal”的男网民发表于2015年的“广西考察时官员请吃穿山甲”网帖，被翻出后引起轩然大波。8日，广西壮族自治区投资促进局官方人士确认，网上流传出来的照片中，受到广泛关注的“穿山甲公子”本人确系李加和。

新京报报道，广西投资促进局官方网站的消息显示，2015年7月8日—10日，“投资广西 走向东盟——2015年香港企业广西行活动在广西举行。该活动由自治区投资促进局承办。全国政协教科文卫体委员会副主任高敬德率领香港企业家赴广西投资考察团一行201人出席活动。

广西投资促进局官方人士确认，照片上的“穿山甲公子”确系李加和，这个人也确实是代表团的成员。但他表示，引发广泛争议的微博也可能并非李加和本人所发。

前述官方人士表示，李加和参加了2015年的香港企业广西行活动，但他对李加和本人没有什么印象。至于李加和参加代表团时的身份，他也记不清了。

该官方人士表示，“我们是躺在战壕里面中枪了。”在发现这个事情后，他们辨认后发现，照片中没有自治区投资促进局的领导和工作人员。同时他们也将相关照片发给了广西14个地级市的招商局长，让其进行辨认，得到的反馈是没有他们的人。

这位人士还表示，投资促进局办公条件简陋，不具备像网帖照片中呈现出来的接待能力。

另外，香港工商金融文化旅游界企业家赴广西投资考察团今日出声明称，本次事件与考察团无任何关系，纯属李加和的个人行为。声明称，该考察团访问日期为2015年7月8日至10日，在考察期间，考察团均按照当地接待规定集体吃自助餐，并无个人单独用餐。考察团于7月10日访问结束后即返回香港。但李加和未随团返回香港，而是自行留下于7月11日起与朋友在广西游览时发生了此事，并于7月15日在网络上发了微博。