中国计划2017年发射全球首颗专业夜光遥感卫星

（联合早报网讯）中国航天科技集团称，计划在2017年发射全球首颗专业夜光遥感卫星“珞珈一号”01星，在2019年发射“珞珈一号”02星，用以验证雷达卫星多角度成像模式。

中新社报道，“珞珈一号”科学实验卫星由武汉大学多位院士领衔研发。卫星研发团队首席科学家李德仁院士说，01星重约10千克，将侧重于应用夜光遥感技术，目前研制进展顺利，发射后将为宏观经济分析、“一带一路”建设决策等提供数据；02星侧重于应用雷达技术，未来可以用于勘测探查目标物及监测地形地表变化。

专家介绍，“珞珈一号”01星搭载了高灵敏度夜光相机，其精度将达到地面分辨率100米。“夜间可看见长江上所有亮灯的大桥，获取精度高于当前美国卫星的夜景图片。”武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室副教授李熙说。此前他曾借助夜光遥感影像，反映出叙利亚、伊拉克等地的战乱残酷程度，研究成果被联合国安理会引用。



“珞珈一号”02星由武汉大学与中国航天科技集团联合研发。中国航天科技集团五院卫星型号总设计师张庆君说，该星是满足1:50000测绘精度的多角度成像新体制雷达卫星，卫星设计具有条带、聚束、多角度、双基地等成像模式，对中国雷达卫星和卫星测绘创新发展具有重要意义。

张庆君说，研发团队已对02星的后续论证进行部署，航天科技集团将全力保障该星设计和研制工作顺利实施。