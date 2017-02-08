上海浦东机场爆炸案开庭 嫌犯否认报复社会

（联合早报网讯）2017年2月8日，上海浦东机场爆炸案在上海市第三中级人民法院公开开庭审理。被告人周兴柏在庭上表示“认罪”，但否认“报复社会”，表示只想引发关注。

新民网报道，2016年6月12日14时许，上海市浦东国际机场T2航站楼出发层C岛26号柜台处，一男子忽然从背包内拿出用啤酒瓶自制的爆炸物投向值机人群，爆炸造成三名正在办票的旅客受伤（无生命危险），随后该男子从背包中取出匕首，割颈自杀，未遂后被送往医院救治。

在今天的庭审现场，周兴柏身着睡衣被带上法庭，颈部有明显伤痕。由于自杀式割破喉咙，回答问题时，他的声音极小。

起诉书显示，周兴柏，男，1987年出生，贵州省铜仁市德江县人，2014年初到江苏昆山某电子企业打工，暂住企业员工宿舍。

据周兴柏回忆，6月12日7时34分，他从江苏昆山出发，乘坐长途车前往上海安亭，再到虹桥机场后换乘公交车到达浦东机场1号航站楼。此后，周兴柏开始观察，他发现很多人在托运行李，考虑“会不会炸死人”、“会不会踩死人”。于是他又去了2号航站楼，伺机寻找作案地点。在c岛附近，周兴柏发现有20-30人在办理手续，于是引爆爆炸物。“我也害怕，喝了几口酒后，用打火机引爆。”周兴柏回忆。



据现场旅客回忆，有人像扔保龄球一样，将啤酒瓶扔出，随后发生了爆炸。爆炸声在候机楼内响起，毫无准备的乘客被飞溅的玻璃碎片划伤，现场秩序一片混乱。

周兴柏定了定神，从双肩包里拿出了匕首，割喉自杀。监控画面显示，爆炸发生后，周兴柏拿出匕首割喉时，有旅客见义勇为，用推车将其撞倒。

尽管如此，匕首还是划破了颈部，周兴柏失去了意识，“等我醒来之后，就躺在医院了。”周兴柏回忆道。

周兴柏回忆，2016年5月份姐姐打电话告知，父亲病重，还批评他不关心父母、指责他不孝，就起了自杀的念头，并且想要在自杀前搞一下爆炸，以此引起社会关注。

周兴柏回忆，小时候在老家见过小孩用这种方式在小沟里抓鱼。所以他知道把火药装进玻璃瓶中，再塞点土进去后点燃会引发爆炸。

为制作“炸药”，2016年6月9日至11日，周兴柏特地在昆山市友谊路租了一个房间，并购买了几十发烟花，制作了3个简易爆炸瓶。作案前，周兴柏还在纸上写下：“与其行尸走肉的活着，不如疯狂到极致的死。”

对于为何选择浦东机场？周兴柏表示，在浦东机场犯案影响力大，能引起“高层”关注。“希望能关注到我们这一类人。”周兴柏表示。

在最后陈述阶段，周兴柏连说多个对不起。“希望得到重新做人的机会。”该案将择日宣判。