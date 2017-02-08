鹿晗参投社交软件被指涉黄

（联合早报网讯）中国90后人气明星鹿晗联合清流资本、新希望集团成立的清晗基金，近日因投资一款疑似涉黄社交应用软件“假装情侣”而引发关注。

《每日经济新闻》今天（8日）报道称，“假装情侣”与清晗基金、清流资本等方面日前均否认“涉黄”指控。

清晗基金、清流资本对外发布声明称，“假装情侣”应用做的是兴趣社交，公司拒绝“情色”标签。清流资本表示，“颜值越高责任越大，对清晗而言，有一个绝大的好处是由于明星的加持，我们会得到更多的舆论和社会监督”。

“假装情侣”创始人Nancy Yu还告诉财新网，应用对违规内容及用户的人工、技术审核一直未松懈。

澎湃新闻日前消息称，本月6日，清流资本联合鹿晗、新希望集团宣布，共同成立清晗基金。清晗基金将主要投资能顺应年轻一代生活方式，以及消费升级需求的各类早期内容制作团队、媒体及平台。

但清晗基金投资的首个项目——深圳对对科技有限公司的拳头产品——社交软件“假装情侣”却被爆出涉黄。据悉，该应用分为社团、话题、热帖、同城等几大版块。其中，在社团的“啪啪啪那些事”“爆照专区”中，有用户将较为暴露的自拍照片进行上传，并配着充满性挑逗的语言。应用本身也打出“淡化只看脸，不走心的约炮属性”“像呼叫专车一样呼叫情侣”的暗示性宣传。

微信公号“三声”发文指出，该应用用户中有大量疑似未成年人。有不少用户在发布消息时透露自己未成年，甚至有用户发布在教室中拍摄的照片。

据悉，“假装情侣”应用的“啪啪啪那些事”“爆照专区”功能昨天（7日）已显示关闭，涉色情照片也被标注“色情或广告”“图片违规”等。