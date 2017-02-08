陆客团游台屡遇车祸 国台办促台杜绝安全隐患

（联合早报网讯）中国大陆旅游团日前在台湾高雄发生车祸，造成21名游客受伤，加之去年7月在桃园的陆客团游览车发生火烧车严重车祸，引发了各界对赴台旅游安全问题的关注。

大陆国台办今天（8日）举行例行新闻发布会，发言人安峰山对此深感痛心并表示，希望台湾有关方面能够切实采取有效措施，加强安全管理，杜绝安全隐患，保障赴台大陆游客的生命财产安全，为大陆游客提供更好的旅游环境和条件。

安峰山在发布会上应询说明，2月4日，一辆载有26名大陆浙江游客的旅游大巴，在台湾高雄发生了撞击涵洞的事故，造成21名游客受伤。大陆有关方面对此次事故高度关注，国台办和海协会对伤员表达了慰问，并会同有关方面通过两岸民间旅游组织，积极处理善后。目前在伤员送医救治以后，除了一名受伤较重的领队还在继续留院观察以外，其余25名游客已经于2月6日下午返回了大陆。

安峰山表示：“对于大陆居民赴台旅游屡屡发生的人民生命财产安全事故，我们深感痛心，也深表关切。我们高度重视大陆游客赴台旅游的安全问题，希望台湾有关方面能够切实采取有效措施，加强安全管理，杜绝安全隐患，保障赴台大陆游客的生命财产安全，为大陆游客提供更好的旅游环境和条件。”

此外，有记者提问，台湾媒体报道，2016年下半年以来，大陆游客赴台湾人数屡次创下新低，业者苦不堪言。有消息称，台湾有关部门有意放宽大陆赴台个人游限制。包括每日5000人增加到6000人，以及停留人数从15天增加到30天，并降低财力证明等等。

安峰山就此表示，从一年来的统计数据来看，大陆居民赴台旅游人数确实是在下降。“而造成赴台旅游人数下降的原因，我想各界都看得十分清楚。解铃还需要两岸关系的改善和发展，其他的做法只是南辕北辙、缘木求鱼。”