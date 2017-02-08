特雷莎•梅将访华 推动中英贸易关系发展

（联合早报网讯）伦敦时间2月7日，英国首相办公室宣布，特雷莎•梅首相将于今年晚些时候访华，届时可能将与中方商讨在英国脱欧后发展更密切的中英贸易关系。

据中国日报网引述法新社报道，英国首相办公室的一名发言人表示，去年9月，特雷莎•梅在杭州G20峰会上与中国国家主席习近平会晤时就收到了邀请函。

中国国务委员杨洁篪在去年12月到访伦敦，与英国外交部长鲍里斯•约翰逊商讨了如何共同应对全球挑战，比如叙利亚和朝鲜问题。

约翰逊当时就表示，希望在英国脱欧后与中国有更密切的贸易往来。他说：“我致力于加强我们的贸易关系，包括为英国服务业出口和中国在英投资开拓更广泛的市场通道。”

BBC引述路透社的报道说，特雷莎•梅的发言人没有透露访问计划详情。但这个消息公布之际，正是她商讨英国退出欧盟的时候。

特雷莎•梅此前多次表示，英国脱欧后将与世界经济大国加强贸易关系。评论指出，她在与欧盟展开复杂的谈判前，将热衷于得到欧盟以外国家的支持，尤其是她在不久前公布的脱欧计划中明确表示，英国不会寻求单一市场的身份或作为成员。

去年11月，中国国务院副总理马凯率代表团到英国出席第八次英中经济财金对话之际，特雷莎•梅曾表示将致力于维护与中国建设“黄金时代”英中关系。

报道指出，贸易议题主导了特雷莎•梅近期的外访。1月27日她在华盛顿与美国总统特朗普举行会谈，是特朗普上任后接见的第一位外国领袖。