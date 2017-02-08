香港特区成立20周年 警方加强反恐巡逻

（联合早报网讯）距离香港特区成立20周年不足五个月，香港警方开始加强在部分铁路站的反恐巡逻，稍后将检讨是否扩展至其他铁路站。

综合香港媒体报道，今年农历新年期间，警方的反恐特勤队开始在香港站及九龙站两个机场快线铁路站，以及金钟、中环、尖沙咀和旺角四个人流较多的铁路站执行常规反恐巡逻，队员配备自动手枪以及MP5轻机枪，巡逻时轻机枪放在背包内。

香港特区政府保安局局长黎栋国日前表示，虽然目前香港的恐袭风险评估维持在中度，但绝不能掉以轻心。除了修改法例，特区政府必须保持警觉，加强相关执法部门的应变能力，包括应对恐怖主义活动的能力。

香港警务处处长卢伟聪早前表示，加强反恐工作、确保香港特区成立20周年相关活动安全举行是警方今年的工作重点。为应付正在恶化的世界反恐形势，要及早准备。警队将分两个阶段增聘前线人员。

反恐特勤队在2009年7月成立，目前约有300人，执行包括预防、保护、准备、追踪及恢复等阶段的反恐策略，其中工作包括巡视香港重要的地点，包括领事馆、关键公共设施、国际船舶和港口设施、各类海陆空及铁路运输设施等。

反恐特勤队是继机场特警外，唯一以反恐为主要任务的警察单位，隶属警队反恐怖活动及内部保安组，该组同时负责就香港的反恐风险作评估。