全球首个藏文搜索引擎上线半年 点击量7500万人次

（联合早报网讯）全球首个藏文搜索引擎“云藏”负责人才洛今天（8日）透露，该搜索引擎自2016年8月上线运行以来，目前点击量达7500万人次，日均访问量60万人次。

中新社报道，“云藏”藏文搜索引擎始建于2013年4月，目前已成为中国国内各大藏文网站的统一入口，涵盖新闻、网页、视频、音乐、图片搜索和藏文百科、藏文文库及藏文知道八个板块，运营团队中藏族比率占89%。

才洛的另一个身份是青海省海南藏族自治州藏语委办主任，他介绍，“云藏”搜索引擎目前受众除中国31个省（自治区和直辖市）藏文网民外，还覆盖印度、美国、法国、日本、尼泊尔、瑞士等44个国家和地区。

“海外受众主要集中在印度、美国、法国以及日本和尼泊尔等国家。”才洛分析说，“目前网页搜索、音乐、百科和文库等板块点击量较高。”

此外，在移动客户端方面，目前“云藏”ios版下载量为2万7100次；安卓版下载量为5万6349次，共计8万3449次。

据了解，在“云藏”藏文搜索引擎开通运行之前，中国国内如百度、搜狗等主要的搜索引擎中无藏文搜索功能，国外搜索引擎只支持简单的藏文搜索，如谷歌、雅虎以及微软的bing搜索引擎等。

才洛表示，下一步将开辟藏文搜索引擎营销之路，通过建设藏文信息技术孵化基地，促进“云藏”运营从官方行为转变到企业化运作，激发潜在市场，推动“云藏”搜索快速发展。