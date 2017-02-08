洪秀柱：国民党绝不接受黑道和人头党员

（联合早报网讯）台湾在野的国民党主席选举白热化，近月来新申请入党人数爆增5万人，甚至包括曾涉嫌杀害警察的黑道人士万少丞。党主席洪秀柱今天（8日）在中常会上严正宣示，绝不准许也不接受任何人推荐黑道或人头党员入党。

今年5月20日的国民党党主席选举是2005年前总统马英九和前立法院长王金平之争以来最激烈的一次，参选的有五人之多，目前以前副总统吴敦义和洪秀柱的胜算较大，但也因竞选人数较多，不排除会有第二轮选举。

根据该党党主席选举办法，只要入党四个月以上，一年缴交200新台币（8.7新元），旧党员最多追缴800新台币党费，便可成为有效党员。

除了党主席选举外，国民党同时还会进行党代表、中常委改选以及地方党部主任委员选举。因此，从北到南乃至东部地区近来都传出不同系统和各公会招募新党员，甚至黑道人士也列名其中，故国民党被揶揄又重新回到孙中山创党初期的“同盟会”（与帮派关系密切）时代。

新会员爆增势必影响党主席选举结果，五位有意角逐党主席者近日都对此现象提出警告。偏偏此时传出疑涉杀警的万少丞也申请入党，引发舆论挞伐，国民党中央一度表示要彻查，但后来仅将万少丞的申请文件及入党费200新台币退回便不了了之。

媒体昨天（7日）揭露介绍万少丞入党的人是台北市议员叶林传的办公室主任黄秀玲。黄秀玲事后表示，自己欲选党代表才招募各界人士入党，但未逐一审查名单资格，对引发这次风波表达歉意，也退出党代表选举。

黄秀玲火速请辞欲平息风波，但叶林传曾公开表态支持吴敦义，吴敦义今天表示，党应查清楚万少丞是何时入党？谁介绍？谁核准？不要随便冤枉人。

吴敦义早前接受网媒“镜传媒”访问时不客气地指出，党中央1月10日公布有选举权的党员共22万人，但因为洪秀柱降低入党门槛而符合资格的，有19万人，那还要玩吗？（意指洪讨好这些党员，以争取他们的支持。）

他强调，“国民党一定要走正路，一定要光明正大，起码要比照国家选举，光明磊落，不能用这种方式，不然会坠入地狱，这样哪有公道可言？”

黑道入党之事往吴敦义身上延烧，吴敦义的夫人蔡令怡今天出席国民党台中市党部新春团拜时，急帮先生澄清说，现在是洪秀柱在当家，如有不合适的党员，当家的要维护党的尊严，把他剔除掉：“这是当家的责任嘛！”

同时出席该场合的另一名党主席参选人韩国瑜也痛心地表示，过去国民党朗朗上口的“抛头颅、洒热血”因此次选举变成“拉人头、洒钞票”，如果再这样下去，国民党就没救了。

洪秀柱今天下午在中常会上指出，黑道人士入党一事严重伤害国民党形象，党部已经处理，但为了端正选风，她必须严正宣示，绝对不准许黑道入党，也绝不接受任何人推荐黑道入党；国民党绝不接受人头党员入党，已通令各地方党部从严审查；党主席暨党代表选举关系国民党命脉及永续发展，将以最严格的方式推行端正选风相关措施；各地方党部要力行个人资料保护措施，严查入党申请书外流事件。