梁国雄参选 胡国兴恐受累无法入闸

（联合早报网讯）香港特首选举提名期不到一星期，局势随着长毛梁国雄出选出现变化。香港《星岛日报》专栏大棋盘指出，泛民本来打算提名曾俊华及胡国兴对抗林郑月娥，梁国雄的参选，却可能打乱泛民部署，其中最受影响的是胡国兴，担心被长毛拉薄提名票，令入闸无望。

报道称，对于此次长毛参选，不少民主派选委显得有保留，民主党昨日表明不赞成民主派派人出选，坚持立场是希望促成有竞争的选举，公民党也表明“对冲西环控制”是首要条件。据了解，民主党坐拥30多张选票，拟由知名度较低的选委提名曾俊华，领导层则提名胡官，以作分散投资。

报道指，香港民主派选委手执327票，本来有希望同时将胡国兴及曾俊华送入闸，长毛宣布参选，必会分薄票源。泛民中人指出，泛民必会保送曾俊华入闸，至于长毛会否影响胡官的入闸机会，则要视乎长毛能否取得37000个公民提名，以及他的公民提名票能否多于胡国兴。有胡国兴阵营中人估计，按政治光谱推算，300多名选委中有约一成是激进派选委，预料梁国雄有机会取得这些票。关键问题在于，假若最后胡国兴及梁国雄同样不够票，激进派选委会否将票放出，以成全其中一位？

根据昨日提名网站所显示，梁国雄目前已获得超过2400个提名，走势仍算凌厉，抛离只有1000多个提名的胡国兴，但仍远未及获5000个提名的曾俊华。

长毛参选惹来网上“薯粉”的猛烈攻击，认为他“搞乱档”益了林郑月娥，就连立法会选举“票王”朱凯廸，昨日在自己的facebook直播解释为何支持长毛时，也罕有地惹来“嬲嬲”乱飞，甚至表明要朱凯迪“票债票偿”。长毛也在网上以感情回应，谓“知我心者谓我心忧，不知我者谓我何求。予岂好辩哉！”

曾俊华虽然在政改及廿三条立法一事上得失泛民，但部分业界政纲却获得泛民称许，其中包括答允检讨由特首出任大学校监的制度。他的对手林郑月娥日前见高教界，据悉就拒绝承诺改变此一制度，认为只要能够任命各方接受的人出任校委，就没有问题。至于另一名候选人、新民党主席叶刘淑仪，同样处于劣势，不过有工联会中人表明，虽然工联会倾向支持林郑月娥，但同时也有党友希望工联会可以开放提名权利，以便提名叶太，原因是有颇欣赏她当年推廿三条的手腕与处事风格。厂商会选委沈运龙也表明会提名叶太，表明已通知厂商会会长李秀恒，希望不加入厂商会的捆绑提名。