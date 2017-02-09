梁国雄称很难理解“两害取其轻”政治

（联合早报网讯）香港社民连立法会议员梁国雄昨日宣布，若能取得3.8万个公民提名，就会参选特首，被批评原则前后不一。梁国雄今早在电台节目上表示，如果民主派不是呼吁选委提名任何一名建制派候选人，他都不会参加，他希望提醒市民及选委，民主派的呼吁变相支持林郑月娥或曾俊华执政。

香港明报网报道，梁国雄在港台节目表示，取得足够公民提名有一定难度，现在已落后于每日3000多个提名目标。他称，看到外界对他有些谣传及人身攻击，但“如果我热中小圈子选举，一早已经可以参加”，强调自己有此决定是因民主派已改变，很难理解“两害取其轻”的政治。

他还说，不能接受民主派提名或投票予建制派候选人，而曾俊华目前是否得不到中央支持仍是未知之数，他随时成为有史以来取得最多选票的特首，也是得到民主派最多支持的特首，“如果曾俊华实行那些政纲，可以怎样反抗？”梁国雄也认为，曾俊华政纲基本上跟林郑月娥没有分别，“可能只是态度上好些”。

被问到目前在公民提名系统下，曾俊华仍然领先，是否对选委带来压力，梁国雄则指大家应思考由2014年进行公民抗命去争取改变政治制度，到今日的民意转变，并称即使曾俊华取得足够公民提名票，自己都不会提名曾，认为这只是参考数据，提名与否要视乎选委对参选人的信任，“我就不会信曾俊华”，就如即使他自己拿到3.8万提名，选委都未必信他和提名他。