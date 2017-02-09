浙江省委书记：讲政治是对人民法官第一要求

（联合早报网讯）浙江省委书记、省人大常委会主任夏宝龙8日赴浙江省高级人民法院调研时强调，讲政治是对人民法官的第一要求。

《浙江日报》报道，夏宝龙指出，当前，全省上下正按照新使命新要求新方位，努力“秉持浙江精神，干在实处、走在前列、勇立潮头”，这对法院工作提出了更高要求。全省法院系统要深入推进司法体制改革，不断提高司法质量和效率，努力为党的十九大和省第十四次党代会胜利召开营造良好法治环境。

夏宝龙强调，讲政治是对人民法官的第一要求。全省法院系统全体司法人员要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终做到心中有党、心中有民，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，牢固树立以人民为中心的发展思想，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。要继承发扬中华民族法制文化优良传统，走出一条兼容并蓄、博采众长的中华法治与司法创新发展之路。要更加精准地服务保障发展大局，切实做到“中心工作推进到哪里，司法服务保障就跟进到哪里”。要坚持调解与判决相结合，创新司法工作方式方法，特别是下大力气解决执行难问题，坚决打赢基本解决执行难问题攻坚战，切实提高司法公信力。要充分运用司法大数据，推进“智慧法院”建设，方便人民群众诉讼，服务经济社会发展。要通过多种渠道解决案多人少的问题，各级法院院长、法庭庭长都要齐上办案一线，以上率下，带头苦干，并将办案情况列入考核内容。要全面落实从严治党各项要求，加强对下级法院的指导引领，加强对各级干警的管理监督，全力打造勇立潮头的浙江法院铁军，为深化平安浙江、法治浙江建设作出更大贡献。全省各级党委要加强和改善对法院工作的领导，为浙江省法院事业发展进步提供有力保障。