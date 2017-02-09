浙江通报重大医疗事故：医院人员违规操作致五人染艾滋

（联合早报网讯）据浙江省卫计委2月9日消息，1月26日，浙江中医院一名技术人员违反“一人一管一抛弃”操作规程，在操作中重复使用吸管造成交叉污染，导致部分治疗者感染艾滋病病毒，造成重大医疗事故。经疾控机构检测，确诊五例。目前公安机关已立案侦查。

通报称，1月26日下午，浙江省卫计委接到省中医院报告并对此高度重视，迅速成立调查处置领导小组及专家工作组，立即组织有关单位和专家开展调查和处置工作，紧急对涉及的全部治疗者进行血液筛查，并启动相关责任人调查追责工作。

经查，此次传染源为一名治疗者在治疗过程中因个人原因在医院外感染艾滋病病毒，浙江省中医院一名技术人员违反“一人一管一抛弃”操作规程，在操作中重复使用吸管造成交叉污染，导致部分治疗者感染艾滋病病毒，造成重大医疗事故。经疾控机构检测，确诊5例。

目前，有关部门已对浙江省中医院相关责任人做出处理：免去院长的行政职务和党委副书记职务，给予党内严重警告处分;免去党委书记的党内职务和副院长的行政职务;撤销分管副院长职务，免去其党委委员并给予党内严重警告处分;撤销检验科主任职务;免去医务部主任职务;免去院感科科长职务。

直接责任人以涉嫌医疗事故罪，由公安机关立案侦查，并已采取刑事强制措施。