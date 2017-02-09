宝钢股份董事长陈德荣等因工作需要辞去职务

（联合早报网讯）近日，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）董事长陈德荣已辞去职务。

澎湃新闻网报道，据上海证券交易所官网消息，宝钢股份2月9日发布公告称，公司于近日召开第六届董事会第十五次会议，其中审议通过了意《关于调整董事会成员的议案》。议案称，现任宝钢股份董事长陈德荣、董事刘安先生因工作需要，向董事会提出辞去公司董事职务以及在董事会中的其他职务，董事会提名邹继新、张锦刚、赵昌旭为公司第六届董事会董事、张克华先生为公司第六届董事会独立董事。全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

此外，宝钢股份公告还提到，公司监事会近日收到公司监事会主席周竹平先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，周竹平先生向监事会提出辞去公司第六届监事会监事职务以及在第六届监事会中的其他职务。

据公开简历，出生于1961年3月的陈德荣是浙江永嘉人，1982年2月参加工作，1992年3月入党，武汉钢铁学院钢铁冶金研究生毕业。陈德荣曾任杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂厂长，浙江冶金集团（杭州钢铁集团公司）副总经理，嘉兴市副市长、市长、市委书记，浙江省副省长，温州市委书记，浙江省委常委等职。2014年8月，陈德荣任宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）总经理，并兼任宝钢集团旗下的宝钢股份董事长。

宝钢股份2000年2月由宝钢集团独家创立，同年12月，宝钢股份在上海证券交易所上市。

2016年9月22日，国务院正式批准宝钢集团与武钢集团重组成立中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）。同时，武钢集团旗下上市公司武钢股份将整体纳入宝钢股份，武钢股份摘牌。

同年10月31日，新组建成立的宝武集团召开中层以上管理人员大会，陈德荣获任宝武集团总经理、党委副书记，其宝钢集团总经理职务自然免除。

今年2月8日，宝武集团发布消息称，经上海证券交易所上市委员会审核，决定在2017年2月14日对武钢股份股票予以终止上市。在公告武钢股份股票终止上市决定之日起5个交易日内，对武钢股份股票予以摘牌，武钢股份股票终止上市。