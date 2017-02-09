蔡英文宣示以全台之力拚观光 吸引全球观光客

（联合早报网讯）2017年观光节庆祝大会9日在台北圆山大饭店举行，台湾总统蔡英文出席致词，她感谢观光产业对台湾经济的贡献，并宣示以全台之力推动观光，让政策更贴近业界宣求，创造各种发展的可能性，“欢迎世界走进来，让台湾成为亚洲旅游重要的目的地”。

台湾联合报报道，来台观光旅客去年创下1069万人次的历史新高。蔡英文9日上午在推特（twitter）上以9种语言感谢各国民众对台湾的支持，包括英文、简体中文、日文、韩文、泰文、印尼文、菲律宾、越南文、印度文。

蔡英文在观光节庆祝大会上说，观光是国家内需经济的主要支柱，也是拓展国际交流最好的管道。观光发展向前进，台湾就跟着走向世界。政府会做业者最有力的后盾，让台湾有只进不退的观光品质，吸引更多人来观光。

她表示，现在正以“区域联合治理”的概念，推动北、中、南、东观光区域工作圈。统筹分配全台观光资源，打造各县市魅力景点，由中央整合规划成深度观光路线，进行整体行销。

蔡英文指出，期待观光产业能致力于市场多元化、推动更多创新做法，让产业更茁壮。未来要以积极取代保守，努力寻求跟各国合作联盟的机会，努力提升品质，让台湾的观光旅游业能以吸引全球观光客为目标。

蔡英文还说，最近台湾观光协会由资政叶菊兰接任新会长，“以她的份量，就知道我们非常重视观光”。叶菊兰曾任交通部长，熟悉观光业务，期待借重她的专业、人脉，及广告行销界的经验，让台湾观光协会有更好发展，观光业蒸蒸日上。