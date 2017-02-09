港通讯局去年接2.5万宗投诉 过半涉J5新闻只有简体字幕

（联合早报网讯）香港通讯局去年接获25,068宗有关广播机构的投诉，逾半为无线J5台播放的新闻节目只提供简体字字幕或只以普通话播放。全部投诉涉及1642个个案，个案数字比2015年少。当中裁定成立个案有147宗，主要为间接宣传及节目内容失实。

香港明报网报道，香港通讯局主席何沛谦称，将近完成海外规管免费电视间接宣传的研究，本月内展开公众谘询。他称，不同国家或地区的广播市场发展及相关规管细节不同，不能直接比较，但对植入式广告的大原则相近，要求广告与节目必须明确分开，广告不应影响节目内容及观赏乐趣。无线电视去年两度因违规植入广告而遭通讯局罚款，单无线质疑通讯局的决定并提司法覆核。何沛谦称，局方对任何意见持开放态度，也曾要求无线提实质建议，但暂未收到无线回覆。

此外，免费电视台ViuTV将于今年3月31日前开设英语频道；奇妙电视则于今年5月30日前启播，并以固网传送。奇妙电视去年曾向通讯局申请使用大气电波，何沛谦称，局方当时要求该台与其他以大气电波传送的电视台遵守相同标准，包括节目时数、指定节目及投资承诺，以达公平竞争；奇妙电视其后要求暂缓申请，启播后再与局方讨论附加条件。

至于免费电视牌照申请者，在三个申请者中，凤凰卫视进度最良好。通讯局去年11月已完成公众谘询，并已聘请独立顾问公司评估其申请对本地电视市场和整体广播业可能带来的影响，通讯局会根据《广播条例》及既定程序审核，并尽快向行会作建议。

至于永升（亚洲）的申请则原本已完成公众谘询及顾问评估，但去年9月，通讯局已因应永升的要求暂缓其申请。何沛谦称，暂未给永升定“死线”，但会适时跟进其申牌意向。

何沛谦称，香港电视仍未交齐文件，局方正等待其补交，之后再全面审视，并就其申请向行会提交建议。被问到港视已多次表示交齐文件，何沛谦称，港视知道尚欠哪些资料，该些资料与申牌绝对有关，但因行会尚未审视申请，他不便透露详情，以免引起揣测。