湖北襄阳六官员开会时打瞌睡 被要求公开检讨

（联合早报网讯）据湖北襄阳市纪委消息，近几日备受网民关注的“襄阳数位干部开会时睡觉被曝光”的主人公——六名党员干部因违反会风会纪被处理。

《湖北日报》报道，据襄阳市纪委介绍，2月5日上午，在襄阳市委召开的全市经济工作会议暨“作风建设年”动员大会上，6名党员干部因精神懈怠、作风松弛，被新闻媒体公开曝光。这六名党员干部的基本情况为：雷爱华，男，中共党员，现任市规划局党组副书记；王建民，男，中共党员，现任市住房公积金管理中心党组成员、副主任；汤彬儒，男，中共党员，现任市烟草专卖局党组成员、纪检组长；王友武，男，中共党员，现任市烟草专卖局党组成员、副局长；魏忠国，男，中共党员，现任湖北天鹅涂料化工有限公司党委书记；牛战伟，男，中共党员，现任襄阳泽东集团党委副书记。

襄阳市纪委报经襄阳市委同意，对上述6名党员干部做出如下处理：一是由襄阳市委作风办印发通报，对违反会风会纪情况在全市公开通报；二是由襄阳市纪委集体约谈相关当事人所在单位党组织负责人，压实从严治党主体责任；三是由襄阳市纪委对相关当事人进行诫勉谈话；四是由襄阳市纪委责令相关当事人向市委做出深刻书面检查，并在所在单位全体干部职工大会上做公开检讨，检讨情况以单位党组名义上报襄阳市委、市纪委；五是由襄阳市委宣传部对相关问责处理情况在新闻媒体公开发布。