调查称中国95后成节后求职主力 美体师按摩师薪酬高

（联合早报网讯）中国招聘平台“赶集网”今天（9日）发布的统计数据显示，春节长假结束后，招聘、求职量出现迅猛增长，求职者中年轻人居多，“90后”乃至“95后”已经成为节后求职的主力人群；薪资方面，北京招聘职位平均薪资最高的是按摩师，广州为迎宾/礼仪职位，而深圳则是硬件研发工程师，平均月薪达12000元（人民币，下同，约2473新元）。

据中新网报道，从2月3日开始，在赶集网发布的招聘及求职量大幅度增长，当天该平台“春季招聘节”的用户访问量突破千万。赶集网招聘负责人王磊介绍，生活服务行业、互联网、通信电子企业以及文化创意设计企业的招工需求比较大。

赶集网2月9日发布了北上广深高薪职业TOP3等榜单，其中，上海的美体师最吃香，平均月薪达到了9937元；广州则是迎宾/礼仪职位的平均薪资最高，为每月12471元；北京最高薪资的职业是按摩师，平均薪资每月10918元；深圳薪资排名前三的职位分别是硬件研发工程师、行政人员及市场专员。

王磊表示，深圳招聘职位薪资整体水平在四大城市中最高，比如硬件研发工程师的薪酬之所以高，系得益于深圳通信电子产业的巨大优势，有华为、富士康、中兴等企业。他分析称，从今年节后形势看，企业对于高技术人才的需求明显高于劳动密集型职位，薪资也要高出很多，人工智能、无人机设计制造等岗位薪资普遍较高。

据介绍，90后、95后正成为用工主力人群，年轻人更习惯于网络平台求职。而从简历投放数据看，他们对移动互联网相关的职业偏好明显高于其它传统职业，比如淘宝客服、淘宝模特、快递员等网络购物相关的职位简历投递量也很高。