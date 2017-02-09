涉强奸流浪狗 58岁港建筑工被捕

（联合早报网讯）香港郊区发生疑似人兽交案件。一隻流浪女狗被人以食物为饵诱走强奸，其间有女狗义工目击诱拐经过，发现女狗下体流血后报警。警方认为事态严重，拘捕一名怀疑涉案58岁建筑工人，并进一步带走流浪狗检验。

网媒“香港01”今天（9日）报道，事件发生于2月1日，一名经常喂饲流浪狗的48岁姓陈的女义工，如常到大屿山东涌赤立角村附近的黄龙坑石涧行山时，发现有人以食物引诱一隻两岁白色流浪女狗上山，狗义工有感事件可疑，即以手机拍下可疑人物的容貌，但该可疑人物与女狗其后失去踪影。

数小时后女狗再次现身，狗义工发现它下体大量流血不停哀鸣，而可疑人则下落不明，她立即将它送到东涌兽医诊所检验，其后兽医发现发现女狗阴道撕裂，阴道内遗下怀疑人类精液，怀疑女狗曾遭人类性侵报警。

警方经连日调查后，初步锁定一名居于东涌逸东邨的58岁男子，到今早警方在大屿山北一个巴士站埋伏，截获该名男子，并以涉嫌兽交拘捕他，案件将于明日（10日）早上到西九龙裁判法院提堂。据知涉案男子姓钟，自称任建筑工人，但他否认指控。

根据《刑事罪行条例》（香港法例第200章）第118L条，任何人与动物作出违反自然的性交，即属违法。最高刑罚是罚款五万港元（约18247新元）及监禁十年。