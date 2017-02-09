出乎意料 中纪委“从轻发落”两民政部原高官

（联合早报网讯）中共中央纪委对民政部原部长李立国、原副部长窦玉沛的查处结果有些出乎外界预料：李立国和窦玉沛不仅没有牢狱之灾，还保留了干部待遇，命运与大多数被中纪委调查的高官明显不同。

去年10月，李立国、窦玉沛被中纪委立案审查，引发种种有关民政部领导层出现“塌方式腐败”的传言。但中纪委官网今天（9日）发布消息，仍将李立国和窦玉沛称为“同志”，指两人管党治党不力，严重失职失责，所辖单位发生系统性腐败问题，决定将李立国降为副局级非领导职务，留党察看两年；窦玉沛遭党内严重警告，提前退休。

北京分析人士指出，这一处分结果表明，官方认为李立国、窦玉沛本身并没有值得深究的腐败问题，而是要对民政部内部出现的系统性腐败问题承担领导责任。中纪委通过对李、窦问责，强调“四种形态”将是纪委监督执纪和反腐败的主要手段。

根据去年10月中共十八届六中全会通过的党内监督条例，监督执纪的“四种形态”是：经常开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态；党纪轻处分、组织调整成为违纪处理的大多数；党纪重处分、重大职务调整的成为少数；严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。

这次李立国、窦玉沛受到的处分属于“四种形态”的第三种，也就是“党纪重处分、重大职务调整”。不过，李立国并不是首个从正部级被降为副局级的高官，去年2月，四川省原省长魏宏从正部级被降为降为副厅级（与副局级级别一样）非领导职务。

近两年来，王岐山等中纪委领导多次表示，为减少官员“要么是好干部，要么是阶下囚”的现象，纪委必须把“纪律挺在前面”。也就是说，纪委要对出现问题苗头的官员进行“约谈函询”、让他们“红脸出汗”，对大多数问题官员只进行党纪处分或职务调整，那些因为严重违纪违法成为“阶下囚”的官员将是极少数。

李立国、窦玉沛被中纪委从轻发落打破了有关两人涉嫌“巨额贪腐”的传言。不仅如此，有媒体还称窦玉沛算是个“清官”。

据《廉政瞭望》报道，今年60岁的窦玉沛的父亲是农民，生前除了种地，还“卖白布”（用于丧葬的布料）。窦玉沛担任民政部社会事务司长时，他父亲还在家乡“卖白布”。窦玉沛的兄妹也没能沾到他的光，他的大哥是大港油田的普通职工，如今已退休。四个姐妹中，除了一人当小学老师进城，其他三人至今还在农村。

民政部内部出现的“系统性腐败”，主要是指由民政部管理的福利彩票中心出现腐败窝案。福彩中心原主任鲍学全、原副主任王云戈等因涉嫌严重违纪被立案审查。

据新华社《经济参考报》报道，2002年至2014年，福利彩票重要票种之一的“中福在线”总销售额超过1300亿元（人民币，下同，约268亿新元），其中至少涉及27亿元的利益输送。（于泽远北京报道）