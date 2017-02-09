浙江重大医疗事故 医院人员违规操作致至少五人染爱之病

（联合早报网讯）浙江发生重大医疗事故，该省中医院一名技术人员因重复使用吸管，致使五名治疗者感染爱之病。

据中新社报道，浙江省卫生和计划生育委员会今天（9日）通报了这起医疗事故。

通报称，经查，一名治疗者在治疗过程中因个人原因在医院外感染爱之病病毒，而浙江省中医院一名技术人员违反“一人一管一抛弃”操作规程，在操作中重复使用吸管，造成交叉污染。

官方通报并未具体说明涉及的疗程与人数，但有自称参与疗程的网民透露，涉及的是生殖免疫抗体治疗，院方以微量吸管提取丈夫血液的淋巴细胞，培养后注入妻子皮下，以期治疗习惯性流产。有30对夫妇在这一批次做相关治疗，其中一名丈夫据称是个男同性恋者，治疗期间有过一次未采取安全措施的男同性行为，感染了爱之病，技术人员又混用了微量吸管，导致目前有五名女性被查出感染爱之病毒，还有55人需后期观察。

还有网上消息说，涉案的技术人员是浙大微生物学女博士生，有三年工作经验和中级职称，她虽然涉及操作失误，发现感染情况后却主动报告院方。

据浙江卫计委通报，浙江省中医院院长、党委书记、分管副院长、检验科主任、医务部主任、院感科科长已被有关部门免职、撤职，院长与分管副院长更给予党内严重警告处分；直接责任人以涉嫌医疗事故罪，由公安机关立案侦查，并已采取刑事强制措施。

通报也说，院方1月26日向官方报告了此事，但通报没有解释为何两周后才对外公布。

法新社报道说，浙江省中医院的官网昨天下午已被封闭，医院发言人无法联系得上，除了官方的简短通报，许多媒体有关此事的报道和社交媒体上的尖锐评论均遭删除，主要新闻网站也禁止网民评论和转发有关消息。

有网民表示无法置信，因为浙江省中医院是杭州最好的医院之一，也有网民抗议当局的网上审查，因为“人民有权利知道真相”。