回应两岸未来政策 陆委会：“将缩短认知差距”

（联合早报网讯）针对中国大陆台商日前称蔡英文有意在下半年作两岸新政策宣示，陆委会副主委兼发言人邱垂正今天仅说，未来将致力拉近两岸认知距离，寻找共同利益与认知。

中国全国台湾同胞投资企业联谊会（台企联）荣誉会长郭山辉5日在海峡交流基金会台商春节联谊活动后转述蔡总统表示，下半年可能会是提出新政策宣示的较好时机，但没有表达具体内容。

联合新闻网报道，邱垂正下午在行政院大陆委员会例行记者会回应提问表示，推动两岸关系和平稳定发展是双方责任，最重要的是取决于两岸双方的决心与智慧，未来将致力于拉近两岸认知的距离，寻找共同利益与认知。

邱垂正说，今年初以来，国际及区域情势有很多变化，牵动台海局势发展，上半年有许多不确定因素。政府因应国际、亚太及两岸内外部情势发展等不确定因素，必须冷静、理性掌握契机，管控可能风险，审慎推动两岸政策。

他表示，政府将持续展现最大的善意与弹性，只要有利于两岸关系发展议题，无论是文教、经贸、人员往来方面，政府相关部门都在研究规划。

面对媒体追问“致力于拉近两岸认知的距离”实质意义为何，邱垂正说，政府自去年5月20日以来都在致力缩短两岸认知距离，也多次呼吁大陆应就关切事项不预设前提，和台湾相关部门尽快坐下来谈，透过沟通对话化解分歧。