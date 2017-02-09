抢占港电视业务 中资有意收购TVB等两家电视台

（联合早报网讯）中国大陆企业在香港大肆收购传统纸媒后，最近又抢占香港的电视业务，分别有两家中资企业有意收购两家香港电视台。

不过，收购目标之一的香港电视广播有限公司（TVB）发表声明称，并不认识买家。TVB独立非执行董事柯清辉更称，不排除这次是敌意收购。

由香港商人吴光正持有的九仓集团，早前表明会检讨旗下通讯和娱乐业务。其中，九仓电讯已在去年下旬卖出，剩余的有线宽频却一直只闻楼梯响。不过，香港《星岛日报》今天（9日）引述消息人士指出，九仓出售有线宽频的交易已接近尾声，现在正进行尽职审查。

据悉，买家为中资企业，并正物色适当人选加入有线宽带参与管理。

事实上，在九仓确认有线宽频的出售可能后，市场已多次传出会出售予中资机构。早前收购香港英文报章《南华早报》的阿里巴巴集团，据传是潜在买家之一。

至于TVB，公司在昨天晚上发出公告透露，收到传奇影业及娱乐集团一份函件，知会董事会就收购TVB29.9％已发行股份进行正式讨论。买家并未披露收购意向价，但若以目前股价计算，该批股份市值约40亿元（港元，下同，7.3亿新元）。

这也意味，交易一旦落实，传奇影业及娱乐集团将会成为TVB单一最大股东。TVB是香港首家商业无线电视台，多年来几乎垄断当地电视市场。

TVB发出的通告也指出，收购建议须待若干条件达成，包括：TVB于上月提出按每股30.5元回购最多1.38亿股股份的有条件现金要约以及清洗豁免的申请，遭TVB的有关股东投票否决；以及获香港通讯局批准收购TVB股份。

这次计划入股TVB的传奇影业及娱乐集团，属于中国大陆资本，从事文化产业和房地产业务，总部位于北京，与美国好莱坞的传奇影业无关。

不过，TVB发表声明指，对于买方未有所闻，也未获买方披露最终实益拥有人身份、其资金来源及其财务稳健的证明。

TVB独立非执行董事柯清辉今天表示，翻查过对方的资料，发现对方注册资本较少，因此质疑对方能否有足够资金购股、收购能否得到批准，以及对方整个计划如何。

柯清辉也称，不排除这次所谓的收购活动背后有资金支持，甚至是敌意收购。

香港通讯局主席何沛谦表示，需要了解此事，并已就此向TVB查询，当局会密切留意进展。他重申，若果TVB股权出现变动，必须获通讯局批准，当局暂时没有收到任何有关申请。

香港券商普遍认为，这次收购行动令人意外。大摩指出，需观察约两星期，并等待公布收购详情后，才能作出判断。

香港康证及康宏资产管理董事黄敏硕也认为，TVB洽购会否成事，仍需更多数据再评估，但传奇的收购前设是TVB提出的回购建议被股东否决，目前洽购方案实质内容欠奉，相信成事机会不大。

但黄敏硕也认为，如果TVB能够引入新买家，将有助推动香港媒体发展并吸引观众。（戴庆成香港报道）