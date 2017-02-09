中共政治局原常委宋平露面 听取"圆梦班”扶贫助学工作汇报

（联合早报网讯）马上迎来百岁诞辰的中共政治局原常委宋平又露面了。2月5日，他在海南接见了江苏中远助学帮老基金会发起人徐中远等人，并听取了基金会关于捐资助学情况的工作汇报。

《北京日报》旗下的长安街知事APP今天（9日）报道，宋平退休后倡议设立“圆梦班”，帮助老少边穷地区的贫困孩子读书圆梦。这一工作得到江苏中远基金会的资金支持，宋平十分高兴，多次为“圆梦班”题写班名。2014年6月，他拄着拐棍出席了基金会组织的活动，用实际行动为慈善扶贫事业“站台”。

基金会的发起人徐中远曾担任毛泽东晚年专职图书服务管理员达10年之久，后任中央办公厅秘书局副局长、老干部局局长。退休之后，他出版了《毛泽东晚年读书纪实》《毛泽东是怎样读二十四史的》等著作。基金会的资金来源以徐中远写书的稿费、版权费和卖书的全部收入为基础，同时得益于各方面企业家和爱心人士自愿捐赠。

“圆梦班”的成果是喜人的。2016年6月，位于甘肃会宁的全国首个“圆梦班”高考成绩揭晓：60名学生全部达到一本线，而且平均分超出甘肃一本线102.43分，一名同学被北大录取，四名同学被清华录取。

宋平得知这些好成绩后，高兴地说：“农村贫困家庭的孩子上大学，这是他们彻底改变自己命运的出路，也是农村脱贫致富的长久之计”。“圆梦班”这种“整班扶贫”的资助方式和办学模式成效显著，也受到地方政府的热烈欢迎。

宋平还表示，现在退休的同志，如果身体健康，在65岁到75岁甚至到80岁，都还可以做些工作。他们有经验，有能力，有智慧，都可以贡献给扶贫助学的事业。

长安街知事APP的报道也称，长安街知事APP发现，很多退休的老干部热心投入扶贫助学事业。国务院原总理朱镕基退休后，提议成立了实事助学基金会，资金来源就是他出版著作的版税。朱镕基告诉出版社，版税直接转给基金会，一分钱不留。截止到2014年底，基金会共收到出版社转来的版税近4000万元，那一年朱镕基还登上了“2014胡润慈善榜”。

另据公开资料显示，宋平曾在1960年代任中共中央西北局委员、西北局计划委员会主任、西北局三线建设委员会副主任。他在1980年代任甘肃省委书记期间，大力举荐时任甘肃省建委副主任的胡锦涛，媒体形容他的举荐为胡锦涛后来成为总书记打下了基础。

胡锦涛也在今年1月26日（农历年二十九）当晚罕见现身。他当时在中共中央政治局委员、广东省委书记胡春华的陪同下，走访了广州西湖路花市，与摊贩自然互动，吸引了许多市民拍照。