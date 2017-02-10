安徽“山寨兵马俑”景区：我们就是A货

（联合早报网讯）日前有媒体报道称，安徽省安庆市太湖县五千年文博园景区内，出现了号称中国最大的山寨兵马俑群，昨日，华商报记者致电五千年文博园，工作人员介绍，网上热传的“山寨兵马俑群”照片确实是在该园拍摄的，是该园一期“一梦千年”景区的一处景点，该景区于2008年修建，2011年建成并对外开放。该“兵马俑群”依据西安临潼兵马俑一号坑建造，人俑按原比例复制。

据华商报报道，文博园行政总监殷照平表示，该园“兵马俑群”占地800至1000平方米，占整个景区的千分之一，该园区还有包括“万里长城”、“花果山”等几百个景点。

殷照平认为，该园的“兵马俑群”与西安前不久销毁的山寨兵马俑有本质区别，“西安的山寨兵马俑骗游客说他们是真的，我们从来没说我们就是一号坑，谁都知道真的在西安，我们跟游客介绍都说我们就是‘A货’。”殷照平还透露，该文博园是4A级旅游景区，“兵马俑群”所在的“一梦千年”景区门票为120元。

“这是明显的侵权行为!”秦始皇帝陵博物院有关负责人接受华商报记者采访时表示，安徽安庆市太湖县的“山寨兵马俑群”并没有秦始皇帝陵博物院的许可和授权，该院已对此发布律师声明。

昨日，中国政法大学知识产权研究中心副研究员刘知函表示，五千年文博园修建“山寨兵马俑群”供游客参观，并以此营利，已违反《反不正当竞争法》，秦始皇帝陵博物院有权要求其承担损害赔偿责任。

刘知函指出，文博园的行为可视为广义的侵权行为，构成不正当竞争。“五千年文博园修建‘山寨兵马俑群’，是对西安秦始皇兵马俑一号坑的复制模仿，会造成公众混淆。这种高度模仿的行为侵犯了秦始皇兵马俑整体形象的特有性。同时，五千年文博园以此作为吸引游客的一大卖点，在一定程度上破坏了秦始皇帝陵博物院的竞争优势，侵占了其在旅游市场的份额。”

刘知函说，文博园的行为不是典型的不正当竞争行为，可适用《反不正当竞争法》第二条的兜底条款，即：经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德，“本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为”。“秦始皇帝陵博物院有权要求五千年文博园停止侵害，并承担损害赔偿责任。赔偿数额可参考侵权所得。”