跑道上空出现断线风筝 郑州机场暂停起降一小时

（联合早报网讯）记者从郑州机场获悉，2月9日18点左右，机场工作人员发现跑道上空出现一漂浮物，为了保证民航的绝对安全，机场暂停起降一小时左右，经过紧急处置，9日19时许，机场各航班陆续恢复起降，民航河南机场公安局表示，警方已经介入调查，将对当事人进行严肃处理。

据大河网报道，经初步调查，侵入郑州机场跑道的该漂浮物为一断线风筝，如果不及时采取措施，将会对郑州机场的航班起降造成严重影响。

去年，郑州机场旅客吞吐量已经突破2000万人次大关，目前，郑州机场日均航班量已经突破500架次，高峰时刻，平均每小时的航班量在40架次左右，已经是中国比较繁忙的机场。郑州机场技术人员介绍说，当无人机等升空物体与民航航班撞击，或被吸入发动机的时候，可能会产生机毁人亡的后果。

根据《民用机场管理条例》规定，在机场净空保护区域放飞影响飞行安全的鸟类，升放无人驾驶的自由气球、系留气球和其他升空物体，情节严重的，将处两万元以上10万元以下的罚款。

民航河南机场公安局、郑州机场技术人员提醒说，使用无人飞行器、放飞孔明灯等要遵守有关法规，严禁在郑州机场净空保护区内放飞，郑州机场近年来也有机组反映机场上空有不明升空物，虽未影响航班正常运行，但也存在严重安全隐患。