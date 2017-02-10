青岛一医院违规致九人感染乙肝

（联合早报网讯）2月9日，一份名为《关于进一步加强血液透析室医院感染管理工作的紧急通知》流传网上，文件中称，今年1月，某三级医院报告一起“血液透析室疑似乙肝医院感染暴发事件”。经记者多方证实，该事件发生在山东省青岛城阳人民医院。

据新京报报道，昨晚，青岛市城阳区人民政府发布通报确认此事，认定该事件为医院违规操作导致的严重医院感染事件。

2月9日上午，医疗论坛丁香园官方微博发布一张疑似山东省卫计委文件的照片。这份名为《关于进一步加强血液透析室医院感染管理工作的紧急通知》鲁卫医字【2017】8号的文件中称，今年1月，该省某三级医院报告一起“血液透析室疑似乙肝医院感染暴发事件”，经国家级、省级专家组会同当地调查核实，初步判断是一起因院感管理不到位导致的严重医院感染事件。

上述文件称，“涉事医疗机构为公立三级综合医院，后果严重，影响恶劣，暴露出当事医疗机构和医务人员对卫生计生行政部门强化血液透析室院感管理工作部署落实不力、院感管理不到位等问题。”

山东省潍坊市卫计委一位不愿意透露姓名工作人员向记者证实，这份文件内容的确是真实的，他们也收到了这份文件。

中国国家卫计委一位工作人员透露，文件中提到的医院是青岛城阳人民医院。该工作人员说，这件事情年前都爆出来了，但医院控制了消息，未对外公布。“他们还要申请医院评选。”

根据青岛城阳人民医院官网介绍，该院为一家三级综合性医院，设有血液透析室。9日下午，记者致电青岛城阳人民医院透析区，一工作人员证实，该医院透析室的确发生了几例感染事件。但记者表示进一步核实时，该人员忙挂断电话。记者随后又联系到青岛城阳人民医院院办，一名女性工作人员态度激烈予以否认，并迅速挂断电话。

一位长期从事医疗工作的医生表示，国内一些医院透析状况一直比较堪忧。许多患者追求低价格从而降低了服务质量。另外，还存在部分医院将透析科室外包出去的情况，导致相关工作管理困难。

昨晚，青岛市城阳区人民政府发布《关于城阳区人民医院院感事件处置情况的通报》，通报中称，2017年1月19日下午，城阳区卫计局接到城阳区人民医院报告，医院血液透析室发现九名患者感染乙肝病毒。经国家、省、市专家组现场调查，认定这是一起因该院血液透析室违反院感操作规程导致的严重医院感染事件。

目前九名患者已按照专家组意见实施个体化治疗方案。

通报最后提到，已对城阳区人民医院相关责任人作出严肃处理：免去院长的行政职务和党委书记职务，免去分管副院长的行政职务和党委委员职务，免去院感科和护理部主任职务，撤销透析室主任、护士长职务。对以上人员和其他相关责任人给予党纪处分。