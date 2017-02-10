港媒：泛民“造王”与否有三种策略考量

（联合早报网讯）港特首赛“两司”争夺战战情激烈，拥有300多票的泛民主派亦成为这场小圈子选举的关键势力。《星岛日报》专栏大棋盘指出，主流泛民在这次特首赛中，放弃过往自行派人落场参赛的做法，反而乐于发挥“关键少数”的角色，拣选建制候选人进行“造王”。而背后有商界支持的曾俊华，成为主流泛民的合作对象，希望藉着支持曾俊华，扳倒由北京及亲中建制阵营支持的林郑月娥。

据星岛日报报道，主流泛民一方面打算利用手上300多票保送曾俊华入闸，另一方面则发挥舆论作用，攻击林郑月娥为梁振英2.0及延续西环治港，打击林郑民望，在民意方面为曾俊华造势。不过，主流泛民此一立场，在泛民内部亦一直有争议。社民连梁国雄前日宣布参选，正是泛民内部分歧的表面化。

对于泛民在这次特首选举中的策略，泛民内部存在三种不同观点。第一种，是以公民党、民主党为首的“造王”派。他们私下虽认同林郑与曾俊华在个人政治理念上差别不大，但因为林郑获得本地亲中建制阵营的支持，认为林郑必会依附于建制派，甚至在任内令建制阵营坐大；因而选择与亲中建制阵营较为疏离的曾俊华。他们认为即使曾俊华要履行中央的政治任务，例如为二十三条立法，但相对于林郑的干练，曾俊华亦更易“应付”，即所谓“Lesser Evil”（两害取其轻）。

第二种，则是泛民中“深黄”人士，当中包括部分有影响力的学者。这类人士并不认同“Lesser Evil”的观点，认为在现行制度下，即使曾俊华上场，同林郑月娥亦相差不大。但他们认为在北京支持林郑的情况下，若能让曾俊华高民望下落败，即可打击小圈子选举及新当选特首林郑月娥的认受性，有利未来的抗争；因此，他们乐于借曾俊华打击林郑。

至于第三种观点，则是长毛及自决派人士的观点，他们坚守民主派不妥协立场；认为若认可曾俊华，等于在意识形态上投降，认同二十三条立法及人大八三一决定，因此坚持要与曾俊华划清界线；长毛昨天就表明他对曾俊华并不信任。

在上述三种观点中，还有一个有趣现象，就是泛民“造王”派最热衷于“吹”曾俊华获习近平支持这个论调，真心相信有机会“造王”成功，甚至有温和泛民支持者认为泛民可以“借”曾俊华这个“壳”执政，不满长毛“搞破坏”；而这正是“永远的反对派”自决派最担心之处。