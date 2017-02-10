中国在英被害女留学生身上有41处伤痕

（联合早报网讯）2月9日，中国女留学生毕茜茜(音译)被害案第一次庭审进入第三天，负责审理此案的英国威尔士卡迪夫刑事法庭(Cardiff Crown Court)独家回应封面新闻称，本次庭审预计将持续三周。同时，法院向记者确认了该案重要嫌疑人。

据封面新闻报道，英国威尔士卡迪夫刑事法庭工作人员告诉封面新闻，有一件被告名为约旦·马修斯(JordanMatthews)的案件，于当地时间周一(2月6日)起，开始在该法院进行审理。约旦·马修斯是涉嫌杀害毕茜茜的重要嫌疑人。但据威尔士在线的报道，在周一早上进行的庭审中，约旦·马修斯以谋杀罪被起诉，但约旦当庭拒不承认谋杀罪。

据早前报道，当地时间2016年8月19日，居住在英国威尔士兰道夫地区艾利路的中国籍留学生毕茜茜在被男友约旦·马修斯在家中杀害。被害时毕茜茜仅24岁。凶手约旦·马修斯与他同岁。

威尔士在线披露了庭审的有关内容。据法医德瑞克·詹姆斯的报告，毕茜茜被重物殴打致死。头部、脸部、肩部、胸部、手臂以及腿部都有严重挫伤，伤处达41处。德瑞克·詹姆斯同时强调这些伤痕都是在毕茜茜死前数小时产生。

毕茜茜的邻居凯西·罗文和本杰明·韦伯出庭作证。凯西在庭审中表示自从毕茜茜2015年11月搬进公寓后，几乎每天都能听到她的尖叫和哭喊声。而在事发当晚，本杰明·韦伯看到毕茜茜被男友抓着头发从车中，拖回公寓。在深夜本杰明·韦伯的同居女友听到隔壁的殴打声十分害怕，于是本杰明·韦伯报了警。本杰明·韦伯同时告诉法官，他在以前就听到约旦·马修斯向毕茜茜声称“总有一天会杀了你。”

在庭审中，约旦·马修斯认为自己只是过失杀人，对失手杀死毕茜茜表示悔恨。

封面新闻向卡迪夫刑事法庭询问威尔士在线披露的庭审消息真实性，卡迪夫刑事法庭工作人员怀恩·汤玛斯表示不方便评论媒体的新闻内容。

2月8日晚上8点19分，微博认证为美林国际(香港)有限公司执行董事刘芮东发布消息称：“前雨润集团总裁女儿毕习习，资产规模上百亿，被国外男友打死”。

毕国祥为天津人，上世纪90年代与祝义财共同创立中国肉制品企业雨润集团。2007年，毕国祥辞去雨润集团董事兼CEO，由祝义亮接任。目前毕国祥为天津宝迪农业科技(集团)股份有限公司董事长。宝迪公司的工作人员在9日早些时候，向封面新闻否认了毕茜茜为毕国祥女儿的消息。

封面新闻注意到，在庭审中，毕茜茜的弟弟毕泽旭(音译)也作为证人出庭。根据威尔士在线提供的消息，毕泽旭目前在英国诺丁汉大学就读农业与生物科学。同时，封面新闻在毕茜茜社交账户中，发现了一位祝姓的好友。

据2016年英国《泰晤士报》的排名，诺丁汉大学农业专业在全英大学中排名第三，其中食品、兽医、医学排名第一。另外，威尔士在线是目前英国最大的报业集团旗下网站。