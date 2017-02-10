北京调整个人住房贷款规定：二套房商贷最长期限缩至25年

（联合早报网讯）记者从多家银行获悉，北京地区银行调整了个人住房贷款业务规定，自2月8日(含)起网签生效的二套房贷款期限最长不超过25年。如果按照商业贷款200万元、二套房执行利率5.39%来计算，25年期等额本息还款的月供较30年期将增加932.58元。

据中新网报道，根据某房地产中介接到的总部通知，北京个人住房贷款业务规定的调整主要包括两方面内容：一是，签署网签合同的第二套个人住房(含新建住房、二手住房、置换式住房)按揭贷款期限最长不超过25年；二是，个人住房贷款利率不低于基准利率九折。

北京多家银行个贷部工作人员也向记者证实了这一消息。一家国有大型银行个贷部人员透露，该行于近日正式下发通知，要求二套房贷款期限不得超过25年(含)，并暂停发放网签日期在2月8日之后的贷款期限25年以上的二套房贷款。

事实上，该新政的另一个重要内容：个人住房贷款利率折扣最高九折，早在去年底就现出端倪。北京15家银行于去年底签订公约，自2017年1月1日起，银行房屋贷款利率折扣最高九折。但二套房房贷利率水平保持不变，仍然保持在基准利率基础上，上浮10%。

至此，北京先后通过降低利率折扣、缩短贷款年限两个方面，不同程度的提高了购房者在北京购买首套和二套房的资金成本。

易居研究院智库中心研究总监严跃进直言，“此举表明2017年北京房地产市场调控的一个态度：继续收紧，没有放松可能”，在一定程度上，也将打击北京楼市上的投资投机需求，把有限的贷款资源更多的投放到首套房的购买中，二套房市场交易或将有所下滑，尤其是中、大户型改善型住房，按揭贷款成本有较大幅度提高。