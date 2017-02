(联合早报网讯)到英国访问的香港众志秘书长黄之锋,连同学联前秘书长周永康,与末代港督彭定康会面约一小时。

据星岛日报报道,黄之锋在facebook引述彭定康对他表示,“I am the past. You are the future.”(我是过去,你是未来),他则表示,多谢彭定康的鼓励。