台湾宪法法庭3月24日将为同婚释宪

（联合早报网讯）继台湾最高法院为王光禄案直播开庭后，大法官会议已定三月二十四日召开宪法法庭，就同志婚姻邀请学者专家说明进行言词辨论，并开庭全面直播，厘清同婚议题。据了解，大法官会议邀请四位学者专家出庭，并未邀请声请人出庭。

据联合新闻网报道，此次大法官会议就审理中的二件同婚释宪案开庭，分别为台湾第一个公开出柜的男同志祁家威及台北市政府所提。祁家威在十六年前曾提过释宪案被驳，后来二度提同婚释宪，此次大法官会议将祁案与市府所提释宪案并案审理，召开言词辩论庭。

祁家威2000年在与同性伴侣公证结婚遭拒后提起诉愿，提行政诉讼亦败诉，于是声请释宪，在隔年1月被司法院大法官会议“系以其个人见解对现行婚姻制度有所指摘”议决不受理；2014年祁家威再次释宪，他找了台湾伴侣权益推动联盟（伴侣盟）协助法律相关事宜，有了律师团的协助，2015年8月大法官会议受理。

另一案是台北市政府声请的释宪案。因近年有越来越多同性伴侣透过登记结婚来冲撞现行体制，如伴侣盟便曾号召30对同性伴侣前往户政机关登记结婚遭拒，其中吕欣洁等三对同性伴侣随后更依法提起行政诉讼；作为登记主管机关的台北市民政局于2015年提出释宪声请，大法官会议亦已受理。

去年10月，立法院通过新任大法官审查案，七位新任大法官中有五位对婚姻平权议题表达友善态度，大法官会议决定就婚姻平权释宪案名开宪法法庭辩论并全面直播，与此有相当的关系。