习近平与特朗普通电话 特朗普：美坚持一中政策

（联合早报网讯）2月10日，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。

据中国央视报道，习近平祝贺特朗普正式就任美国总统，感谢特朗普2月8日来信就元宵节和中国农历鸡年向中国人民致意节日祝福，对特朗普表示愿意努力拓展中美合作、发展惠及中美两国和国际社会的建设性双边关系表示高度赞赏。

特朗普对此表示感谢，再次祝贺习近平和中国人民节日快乐。

习近平说，总统先生就任以来，中美双方就共同关心的问题保持了密切沟通。面对当前纷繁复杂的国际形势和层出不穷的各种挑战，中美加强合作的必要性和紧迫性进一步上升。中美两国发展完全可以相辅相成、相互促进，双方完全能够成为很好的合作伙伴。搞好中美关系，符合两国人民根本利益，也是中美两个大国对世界的应有担当。中方积极致力于同世界各国和谐相处、合作共赢。中方愿意加强同美方在经贸、投资、科技、能源、人文、基础设施等领域互利合作，加强在国际和地区事务中沟通协调，共同维护世界和平稳定。

特朗普表示，很高兴同习近平主席通话，美中保持高层沟通十分重要，对上任以来双方保持密切联系感到满意。特朗普表示，钦佩中国发展取得的历史性成就，向中国人民致意。发展美中关系受到美国人民广泛支持。相信美中作为合作伙伴，可以通过共同努力，推动双边关系达到历史新高度。美方致力于加强两国在经贸、投资等领域和国际事务中的互利合作。

特朗普还强调，充分理解美国政府奉行一个中国政策的高度重要性。美国政府坚持奉行一个中国政策。

习近平赞赏特朗普强调美国政府坚持一个中国政策，指出一个中国原则是中美关系的政治基础。中方愿意同美方一道努力，加强沟通，拓展合作，推动中美关系健康稳定发展，取得更加丰硕的成果，造福两国人民和各国人民。

两国元首同意保持密切联系，就共同关心的问题及时交换意见，加强各领域交流合作，并期待着早日会晤。