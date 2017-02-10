20余省设国企混改时间表 六大垄断领域继续放开

（联合早报网讯）地方两会近期陆续召开，国企改革成为焦点之一，多个省份将今年视为国企改革的关键年份。据《经济参考报》记者梳理，截至2月7日，已有28个省级地区召开了地方两会。北京、天津、上海、重庆、江西、福建、广西、吉林、甘肃、陕西、黑龙江、湖南、河北、内蒙古等省区市，均明确将进一步推进国企改革列为2017年重点工作，国企混改成改革突破口，各省份根据自身情况制定了改革路线图和时间表。

据经济参考报报道，多地提出要吸引民营资本，电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等垄断领域将进一步向社会资本开放。同时，一些省份明确，将加快兼并重组步伐，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市。

以混合所有制为导向的市场化兼并重组将加速，包括整体上市以及整合重组均是地方国企改革的主要路径。“很多省份已经把任务细化并确定重组企业的重点名单。”一位地方国资人员表示。

种种信号表明，地方国企改革已全面进入加速期。在刚刚结束的地方两会上，湖南、吉林、上海、浙江、河北等地，针对今年的国企改革，均推出了兼并重组的实质性政策。

“目前很多央企已经有所动作，地方国企的兼并重组也进入加速期，分类基础上的兼并整合将成为国企改革重头戏，围绕着国企改革的市场化重组大潮正在开启。”中国企业研究院首席研究员李锦对《经济参考报》记者表示。

在李锦看来，地方国有企业改革是国企改革的重头戏，从目前地方两会透露出的种种信号看，下一步将通过加大集团层面的兼并重组来推动强强联合和专业化重组，以行业龙头企业为依托，通过股权合作、资产置换、无偿划转等方式，进一步强化同质化业务整合和细分行业整合，同时将加快一些缺乏竞争优势的非主业领域及一般产业低端环节的退出，为供给侧改革进一步扫清障碍。

多位专家表示，未来国企改革新的经验将从地方先涌现出来。一些相对较为敏感、难度相对较大的改革任务，有必要在小范围内先行先试，再在全国范围内进行推广。

企业改革专家周放生在接受《经济参考报》记者采访时表示，国企改革历来都是地方先行先改，找到突破口，探索新路径，地方国企在改革实践中积累的成功方法、总结的失败教训，对全面深化国企改革来说都是非常宝贵的经验。

周放生认为，地方国企改革最重要的意义在于“尝试”。目前地方国企改革的积极性仍需提高，一是改革动力不足，二是勇气不足。“应当尽快推进落实容错机制，使地方国企放下包袱，解放思想，大胆尝试。但是在尝试过程中，需严格按照现有的规定运作。”他说。

多位业内人士预计，未来几年可能有近10万亿元地方国有资产实现证券化，这将带来大量投资机会。WIND数据显示，在目前A股上市公司中，实际控制人为国资委、地方国资委、地方政府、中央国有企业、地方国有企业、大学以及集体企业的上市公司高达1010家，占到A股上市公司总数的三分之一以上。