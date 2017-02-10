北京某养殖场屠宰病死牛致十人感染炭疽 老板获刑

（联合早报网讯）去年7月，北京市怀柔区有十人感染了炭疽芽孢杆菌，后被医院确认为皮肤炭疽病例。经查，这十人中的九人曾在怀柔某养殖场工作或参与屠宰肉牛，一人购买过牛肉。后养殖场经营者杜某承认，其曾对不明病因致死的21头肉牛进行屠宰。今年1月，怀柔检察院以生产不符合安全标准的食品罪，起诉杜某和罗某。《法制晚报》记者今天获悉，怀柔法院以生产不符合安全标准的食品罪，判处杜某有期徒刑六个月，罚金5000元；判处罗某拘役六个月，罚金3000元。

据法制晚报报道，据怀柔检察院指控，2016年7月1日至9日间，被告人杜某在怀柔区某村其经营的养殖场内，对21头不明病因致死的肉牛进行屠宰、冷藏或送予他人，致使养殖场管理人员及参与病死牛屠宰的九人感染炭疽芽孢杆菌，后被确诊为皮肤炭疽病例。

被告人罗某收到养殖场送来的病牛后，将病牛拉至某村屠宰，随后将两块牛肉分别以20元、100元的价格卖给两名购买者，致使一名购买者感染炭疽芽孢杆菌，后被确诊为皮肤炭疽病例。

事发后，被告人杜某于2016年8月29日被民警抓获归案，被告人罗某于2016年7月20日主动投案。对于检方指控，两名被告人认罪。

怀柔法院审理认为，被告人杜某、罗某生产不符合安全标准的食品，足以造成其他严重食源性疾病，其行为均构成生产不符合安全标准的食品罪。鉴于杜某到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，得到谅解，罗某具有自首情节，故对两人从轻处罚。

怀柔法院以生产不符合安全标准的食品罪，判处杜某有期徒刑六个月，罚金人民币5000元；以生产不符合安全标准的食品罪，判处罗某拘役六个月，罚金人民币3000元。

炭疽可防可控可治据北京疾控中心介绍，炭疽病是由炭疽杆菌所引起的一种人畜共患传染病。炭疽芽孢杆菌在土壤中可生存数十年，甚至更久。

炭疽病的潜伏期一般为一天到两周。根据临床表现可以分为皮肤型炭疽、肺型炭疽、肠型炭疽三种类型。其中，皮肤型炭疽约占炭疽病例的95%以上，最初发病时皮肤破损处会出现小的丘疹，数日后发展为水疱，水疱破溃后形成溃疡，血性分泌物在溃疡表面形成黑色结痂。约20%未经治疗的皮肤型炭疽可发展成致命性败血症。

北京疾控中心表示，炭疽可防可控可治，市民不必因为出现炭疽病例而恐慌。市民要避免接触病畜和污染的畜产品，不主动接触可疑的病死动物或其残骸。从事与畜产品加工有关的工作时，要注意个人防护，洗手消毒。如果怀疑自己被炭疽杆菌感染，必须及早就医，接受正规治疗。由于炭疽杆菌对多种抗生素敏感，早期治疗治愈率较高。