国务院安委办：两会期间坚决遏制重特大事故

（联合早报网讯）据中国安监总局网站消息，国务院安委会办公室近日发出通知，要求各地狠抓安全防范措施落实、开展隐患排查治理、加强安全监管执法，坚决防范和遏制重特大事故发生，为全国“两会”胜利召开创造稳定的安全生产环境。

据中新社报道，通知要求，各地区要清醒认识当前依然严峻复杂的安全生产形势，深入研究分析全国“两会”前后安全生产工作的规律特点，针对原材料价格持续上涨、客货运输仍处高峰、春节后企业陆续复产等因素，以及低温、雨雪、大风等灾害性天气，组织协调各方面力量，采取针对性措施，狠抓工作部署后的落实到位，坚决防范和遏制重特大事故发生，为全国“两会”胜利召开创造稳定的安全生产环境。

通知要求，各地区要针对当前安全生产工作特点，突出易发生重大事故的矿山、冶金、道路运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工和对生产生活易产生重大影响的油气输送、城市燃气、电力、铁路、民航等行业领域以及人员密集场所，开展动态隐患排查治理，严格落实安全防范措施。

通知要求，安全生产监管监察部门要严格监管执法，依法严厉打击各类违法违规生产经营活动。要继续严厉打击非法生产、经营、运输、储存烟花爆竹行为。

通知指出，要深刻吸取浙江天台“2·5”重大火灾事故教训，强化劳动密集型企业以及学校、宾馆饭店、商场市场、娱乐场所、社会福利机构等人员密集场所消防安全执法检查，严防火灾事故发生。

要加强对交通运输企业和重点车辆船舶的安全监管，严查超速、超员、超载、疲劳驾驶、非法载客以及违规冒险行车(船)等严重交通违法违规行为。

同时，要加强建筑施工安全监管，督促企业强化现场管理和巡查检查，严格落实安全防护措施，严防脚手架垮塌、高空坠落、构筑物倒塌等伤亡事故。