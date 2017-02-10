出境游冷了境内游市场？ 专家：中国境内游人数未下降

（联合早报网讯）旅游日益成为中国人休闲、消费的重要方式。同时，中国出境游人数、花费日益增长。根据中国国家旅游局及市场研究机构的数据，2016年全国45.6亿人次旅游；出境游1.22亿人次；中国连续四年成为世界第一大出境旅游消费国。

据人民日报报道，有人认为，相比于境内游，境外游有更多的获得感；有媒体称：“国内景点‘宰’客，导致旅游冷了国内火了境外”。对此，北京第二外国语学院旅游管理学院院长厉新建认为，“出境旅游的确呈现出强劲增长势头，前几年，出境游人次几乎每年都有两位数的增长。基数达到上亿人次的情况后增长放缓，但去年也有4.3%。这也体现了出境游的受欢迎程度。”

“从旅游心理学的角度说，境外旅游产品具有差异性，能让旅行者有更多的获得感，某种程度上更具优势。”中国社会科学院旅游研究中心学术顾问李明德说，“旅游是一种审美活动。越是具有差异性的旅游产品，越能使游客感到新奇，也就越能给游客带来满足感。国内游，哪怕是东北人到海南的新奇体验，也远不如异国风光、异域风情的差异性大。”

在中国社会科学院旅游研究中心副主任戴学锋看来，“出境游”的红火，某种程度是部分游客被“挤”出去的结果：“人们对旅游品质的诉求不断提高，新的需求不断涌现。但国内旅游供给跟不上——住不好、吃不好、行不好、玩不好，许多方面的公共服务还不够到位……”

戴学锋的看法得到不少认同。“客观而言，国内旅游拥挤、产品开发模式欠缺，一方面市场创新不足、秩序还有些混乱，另一方面产品价格过高、质量较低，在消费支出相近的情况下，出境旅游显然具有更强吸引力。”厉新建补充说，“境外购物也是重要的吸引因素。”

日益红火的出境游，是否真的“冷了”境内游市场？李明德不以为然：“某种程度上说，出境游并不构成对国内旅游的分流。出境游人数增加的同时，境内游人数没有下降。”数据也印证了他的观点。国家旅游局消息称，2016年全年国内旅游44.4亿人次，同比增长11%；出境旅游人数1.22亿人次，同比增长4.3%。“出境旅游人数只占到旅游总人数的2.7%，增长速度也没有国内游快。”李明德表示。“再如春节，全国共接待游客3.44亿人次；出境游总量仅约615万人。完全不是一个量级。”

“出境游在我国只处于初级阶段。它的增长和我们的国情相适应，是必然趋势。”李明德解释道，“中国经济越来越发达，百姓钱袋子鼓了，也有闲暇，有消费意愿，出境手续也越来越便利……从各种角度来说，‘出境游热’还会继续升温。”