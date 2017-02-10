西红柿没以前的好吃？ 中美共同研究找到原因

（联合早报网讯）中国大陆和美国学者的共同研究破解了番茄（西红柿）没有以前好吃的原因。

据南方都市报今天报道，番茄是世界第一大蔬菜作物，根据世界粮农组织统计，2013年全球番茄产值是962.8亿美元。

但近几年消费者常常抱怨番茄没有以前的味道，也没有以前好吃。

据报道，中国农业科学院深圳农业基因组所研究员黄三文一向从事番茄研究，多年前他邀请进行相同研究的美国佛罗里达大学教授哈利.克雷（Harry Klee）一起研究这方面的问题。

双方合作从2014年开始，深圳基因组所于2014年4月25日成立，成果基本上都是在这个所完成的。

报道引述黄三文说，“由于距离远，交流不方便，我们邀请克雷多次来中国，聘请他为兼职研究员。”

黄三文和克雷组成了20人的联合研究团队，研究番茄为什么不像以前那么好吃。

报道指出，研究团队发现，由于在现代育种过程中过于注重产量、外观等商品品质，导致了控制风味品质的部分番茄基因位元点丢失，造成13种风味物质含量在现代番茄品种中显著降低，最终使得番茄口感下降。

报道同时引述基因组所博士后祝光涛说，“我们研究发现番茄在人工改良的过程中，很多选择大的果实，代价是把果实中提高糖含量的一些基因位点丢掉了。”

祝光涛又说，此前的研究也发现商业化运作过程中番茄的采收问题，即番茄不熟就把它采下来，也导致番茄不好吃。

此外，在育种过程中没有重视挥发性物质，也是番茄不好吃的原因之一。

报道表示，这项成果为培育美味番茄提供了切实可行的路线图。

黄三文说，研究团队和育种家们合作已经培育出含糖量提高的番茄新品种。

但他们还不满足，第二步是改良番茄的酸组成，降低苹果酸，提高柠檬酸的含量；第三步是改善它的挥发性物质含量。

报道说，相关研究成果日前在国际顶级学术期刊“科学（Science）”上以封面文章的形式发表。