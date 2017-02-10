瑞士军刀和“中国瑞士军刀”就商标打官司

（联合早报网讯）“瑞士军刀”以其“红底十字”标志为人熟知。但是在军刀之外的周边产品中，如箱包市场上，分属威戈（Wenger）、“Swissgear”等多个品牌的红底十字标志更是如过江之鲫，让人眼花缭乱，分不清谁是正主。这些年来这些品牌之间似乎也相安无事，不过，现在这一份宁静已经被打破了。

据观察者网引述德国《明镜》周刊2月9日报道，瑞士维氏集团旗下品牌威戈和“Swissgear”已经在瑞士法院开始打起了官司，而双方都宣称自己是“红底十字”标志的合法拥有者。

据了解，维氏（Victorinox）是Karl Elsener 1909年开始在瑞士军刀的红色握把上刻白色十字盾牌来做商标，而威戈的历史也相当悠久，1893年就已经创立，除了军刀之外，威戈也出产手表、箱包、锁具等。2005年威戈被前者收购，维氏集团获得了威戈的所有权。

而“Swissgear”总部在瑞士的巴尔，瑞士《商报》称该公司实际由中国泉州的一家公司“控制”；观察者网查询发现，在国内，“Swissgear”的商标持有者是“北京东晖威戈商贸有限公司”。威戈和“Swissgear”的商标极其相似，都是红底加白十字的组合，外面再加一个框，普通人很难分辨。

威戈在北美的分公司还曾经开发过一个名叫“Swissgear”的产品系列，该系列产品上注明“Swissgear BY Wenger”的标志，不过Swissgear只是产品系列的名称，没有注册商标。

为何双方今时今日才开始打官司呢？原来，过去瑞士十字标志在瑞士并不受商标法的保护，去年瑞士联邦知识产权局（IGE/ IPI）提出今年1月1日起将瑞士十字标志列为可受保护商标。在新的商标保护法规生效前，威戈和“Swissgear”去年底都向联邦知识产权局提交了商标注册。据了解，此前维氏集团只在美国为十字标志注册了商标。

由于商标实在太像，两家公司于是把官司打上了瑞士法院，不过，这场商标大战最后的结果究竟会如何，目前还没有定论。德国《明镜》周刊称目前维氏集团拒绝就此事进行回应。