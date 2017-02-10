意大利文件解密 90年代辐射废料倒台海域

（联合早报网讯）意大利国会调查委员会8日解密一系列资料，显示在90年代，意大利商人曾协助将大量危险辐射废料倾倒至台湾海域。

中央社引述意大利媒体报道称，意大利国会调查委员会（La Commissione Parlamentare d'inchiesta）本次针对海运废料，一共解密了意大利军事安全情报局（SISMI）提供的61份文件。

其中一份被认为“特殊重大”的资料，是关于贸易商柯梅利欧（Giorgio Comerio）的调查。根据军情局2004年4月21日的报告，这位海运商涉嫌偷运核废料、走私武器，藉此赚取暴利，报告中许多情节，是过去从未曝光的。

调查指出，柯梅利欧大约从1995年开始活跃，起初他靠着跟朝鲜政府合作，从兴南湾一带发迹。报告更具体提到，他涉嫌以2亿2700万美元的代价，非法协助处理20万桶辐射废料，军情局认为“这批废料最后被处置的地点是台湾海域”。

另一份1995年9月5日的军情局报告则指出，从1989到1995年之间，大约有90艘载运废料的船隻沉没在地中海，其中恐怕也包含有毒物质和放射性废料。

报告还揭露，意大利向外国倾倒毒废料的情节，直到晚近仍持续发生。军情局2003年7月30日向当时总理贝鲁斯柯尼提出报告，表示两艘运有工业废料和有毒物质的船只，已经抵达索马利亚首都。

调查委员会主席布拉提（Alessandro Bratti）表示，曾有两名意大利国营电视RAI记者，想要深入调查倾倒毒废料的议题，结果1994年在索马利亚遭到伏击丧生，调委会将更努力，持续施压政府解密更多资料，让他们的牺牲不是白费。